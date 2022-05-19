Владимир Зеленский встретился с украинскими студентами: о чем говорили

19 мая президент Украины Владимир Зеленский пообщался на онлайн-встрече со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования. Студенты и руководители вузов из 9 украинских городов обсудили с президентом пути обновления Украины.

Студенты из Днепра, Ивано-Франковска, Кривого Рога, Мариуполя, Львова, Донецка, Одессы, Харькова, Чернигова и Киева задали Главе государства свои вопросы. Диалог о состоянии образования и науки и видении путей их восстановления длился почти три часа. Владимир Зеленский сообщил, что восстановленная Украина будет новейшей и технологичной. Это касается и направления образования.