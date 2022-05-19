Владимир Зеленский встретился с украинскими студентами: о чем говорили

19 мая президент Украины Владимир Зеленский пообщался на онлайн-встрече со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования. Студенты и руководители вузов из 9 украинских городов обсудили с президентом пути обновления Украины.
Студенты из Днепра, Ивано-Франковска, Кривого Рога, Мариуполя, Львова, Донецка, Одессы, Харькова, Чернигова и Киева задали Главе государства свои вопросы. Диалог о состоянии образования и науки и видении путей их восстановления длился почти три часа. Владимир Зеленский сообщил, что восстановленная Украина будет новейшей и технологичной. Это касается и направления образования.
"Мы с вами вместе будем строить крепкую страну. Это не только о зданиях — это о том, какие мы есть, каких детей вы будете воспитывать и какое образование они будут получать в таких прекрасных университетах. И как они будут относиться к нашему государству", — подчеркнул Зеленский. .
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский высказался о судьбе военных "Азовстали ". На дипломатическом фронте не прекращается борьба за освобождение украинских героев, оказавшихся заблокированными на территории промзоны "Азовстали". Свои усилия в этом направлении придают МККК и ООН. Со своей стороны Украина продолжает делать все возможное, чтобы жизнь военных из "Азовстали" была сохранена. 221 украинского защитника вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена, 53 тяжело раненых доставили в больницу на территории ОРДО. По словам главы государства, в процесс по освобождению украинских защитников включены абсолютно все, задействованы все возможные рычаги государства.