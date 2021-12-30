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«VIP-карантин»: школьную учительницу изолировали в ванной самолета из-за положительного теста на COVID

Женщина получила положительный результат на COVID во время трансатлантического перелета и была изолирована на 5 часов в ванной

сегодня, 17:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Школьная учительница из Мичигана самоизолировалась в ванной самолета примерно на пять часов после того, как во время полета сдала тест на положительный COVID. Об этом сообщает Insider.

«VIP-карантин»: школьную учительницу изолировали в ванной самолета из-за положительного теста на COVID

Boeing 757 Icelandair - Insider

"В рейсе 150 человек, и я больше всего боялась заразить их", — сказала Мариса Фотиео в шоу "Сегодня" на NBC.

Фотиео сделала быстрый тест после того, как у нее начало болеть горло во время рейса из Чикаго в Рейкьявик 20 декабря.

"В течение двух секунд был показан положительный результат", – сказала Фотио NBC.

Затем женщина самоизолировалась в ванной и задокументировала этот опыт в TikTok. Она сказала, что пробыла там пять часов шестичасового путешествия между двумя городами.

Фотиео сказала, что один член экипажа самолета, бортпроводник по имени Рагнхильдур Эйриксдоттир сделал этот опыт VIP-карантином.

"Он позаботился о том, чтобы у меня было все необходимое в течение следующих пяти часов, от еды до напитков, и постоянно проверял меня, уверяя, что со мной все будет хорошо", – сказала женщина NBC.

Фотио не рассказала, что до полета был отрицательный тест.

Исландия требует отрицательного теста, сделанного в течение 72 часов перед отправкой. Видео, опубликованное Фотиео в пятницу, свидетельствует о том, что она сдала ПЦР-тест, и результат был отрицательным.

Как сообщали ранее, виновным в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing-777 грозит наказание. Четверо подсудимых причастны к тому, что пассажирский самолет Malaysia Airlines был сбит над территорией Украины в 2014 году. Прокуроры подчеркнули, что жесточайшее наказание для виновных в авиакатастрофе Boeing-777 — пожизненное заключение.


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Источник: https://www.businessinsider.com/woman-tested-positive-mid-flight-isolated-5-hours-plane-bathroom-2021-12
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