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Главная Новости Общество происшествия Видеофакт: в аэропорту Шанхая загорелся Boeing 777
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Видеофакт: в аэропорту Шанхая загорелся Boeing 777

Чтобы потушить пламя, в Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines задействовали 18 пожарных подразделений Шанхая

сегодня, 09:50
Автор:

Елена Волкова
Видеофакт: в аэропорту Шанхая загорелся Boeing 777

Вчера в Шанхае на борту грузового самолета Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines произошел масштабный пожар. В результате ЧП всех пассажиров срочно эвакуировали из аэропорта “Пудун”, а все рейсы на время приостановили, сообщает “АвиаПорт”. 

Известно, что ко вспыхнувшему Boeing отправили 18 пожарных бригад. К счастью, никто не пострадал и огонь не перекинулся ни на постройки, ни на другие самолеты. Сейчас в результате ЧП в Шанхае начато расследование. 

Ранее мы сообщали, что в Норвегии экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли  два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате, за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца. 


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