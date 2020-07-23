Видеофакт: в аэропорту Шанхая загорелся Boeing 777

Вчера в Шанхае на борту грузового самолета Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines произошел масштабный пожар. В результате ЧП всех пассажиров срочно эвакуировали из аэропорта “Пудун”, а все рейсы на время приостановили, сообщает “АвиаПорт”.

Известно, что ко вспыхнувшему Boeing отправили 18 пожарных бригад. К счастью, никто не пострадал и огонь не перекинулся ни на постройки, ни на другие самолеты. Сейчас в результате ЧП в Шанхае начато расследование.

Ранее мы сообщали, что в Норвегии экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате, за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!