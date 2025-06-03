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Видео ужасного момента, когда туристы убегают от извержения вулкана Этна

В Италии проснулся вулкан Этна. Мощное извержение испугало туристов, которые в панике убегали по его склонам.

3 июня 2025, 09:42
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Slava Kot








Масштабное извержение вулкана Этна заставило туристов убегать со склонов горы после того, как над ними поднялся столб из газов, пепла и горных пород высотой в несколько километров. Этот момент попал на камеру.

Видео ужасного момента, когда туристы убегают от извержения вулкана Этна

Извержение вулкана Этна в Италии. Фото из открытых источников

В ночь на 2 июня вулкан Этна начал свое извержение, ставшее одним из самых мощных за последние годы. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, активность началась около 22:00 по местному времени и достигла пика примерно в час ночи.

Вулкан выбросил в воздух несколько километровый столб газов, пепла и вулканических обломков. Находившиеся на склонах туристы были вынуждены спешно эвакуироваться. На распространившемся в соцсетях видео видны длинные очереди бегущих вниз в сопровождении гидов людей на фоне клубов пепла, поднимающихся в небо.

"Нас чуть не тронуло, посмотрите на это облако. Оно было в двух шагах от нас, и, слава Богу, у нас есть ответственный гид. Оно появилось внезапно, огромный дым, огромный, огромный рев", — рассказал один из туристов.

Во время извержения на склонах Этны находились около 40 человек. По информации Сицилийского агентства гражданской защиты, на горе одновременно работает несколько десятков туроператоров, занимавшихся эвакуацией пострадавших.

Этна – самый высокий и активный вулкан Италии. Его высота достигает более 3300 метров, и он регулярно извергается, иногда несколько раз в год. Последнее масштабное извержение подобного уровня было зафиксировано в 2014 году. Ежегодно вулкан привлекает более 1,5 миллионов туристов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последних секундах туристов на видео с извержением вулкана Вакаари.

Также "Комментарии" писали, что ученые прогнозируют извержение подводного вулкана Аксиал в 2025 году.



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