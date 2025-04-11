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Вертолет разбился в Нью-Йорке: погиб руководитель Siemens вместе с семьей

В катастрофе туристического вертолета в Нью-Йорке погиб руководитель Siemens в Испании Агустин Эскобар с семьей.

сегодня, 10:15
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Slava Kot

Руководитель испанского подразделения Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей погибли в результате падения туристического вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка. Также в аварии погиб 36-летний пилот.

Вертолет разбился в Нью-Йорке: погиб руководитель Siemens вместе с семьей

В авиакатастрофе в Нью-Йорке погиб руководитель Siemens с семьей

9 апреля у побережья Хобокена в Нью-Йорке произошло падение вертолета. Спасательные службы оперативно прибыли на место крушения, однако выжить никому не удалось.

Среди жертв крушения оказался руководитель испанского подразделения Siemens Агустин Эскобар, его жена Мерс Кампруби Монталь и их дети 4, 5 и 11 лет. Также погиб пилот вертолета, однако его личность официально не раскрывают. Семья прибыла в Нью-Йорк на отдых из Барселоны.

Вертолет был найден перевернутым в холодной воде, температура которой к моменту аварии составляла около 10 градусов. Для вертолета это уже был шестой за день полет. Причины крушения вертолета в Нью-Йорке остаются неизвестными, однако правоохранительные органы проводят расследование.

Агустин Эскобар занимал должность генерального директора Siemens в Испании и Юго-Западной Европе с 2022 года. В прошлом году он также возглавил подразделение Siemens Mobility, отвечающее за железнодорожную инфраструктуру. За более чем 27 лет работы в компании Эскобар зарекомендовал себя как стратегический лидер и сыграл ключевую роль в развитии транспортного направления Siemens.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австралии возле парка развлечений столкнулись вертолеты.

Также "Комментарии" писали о том, как в Нью-Йорке разбился военный вертолет. В аварии никто не выжил.



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Источник: https://abcnews.go.com/US/siemens-ceo-family-identified-victims-deadly-hudson-helicopter/story?id=120700265
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