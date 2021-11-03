Вечеринка в стиле "Игры в кальмара" закончилась кровавой бойней: подробности трагедии

В Панаме в одном из ночных клубов, организовавшем вечеринку по событиям модного ныне южнокорейского сериала стримингового сервиса Netflix "Игра в кальмара" произошла непредсказуемая трагедия – погибли пятеро ее участников. Об этом сообщает La Razon, обнародуя информацию местной полиции.

На вечеринке погибли пять человек (фото из открытых источников)

Вечернее действо проходило в одном из местных ночных клубов Санта-Аны. Во время мероприятия начали стрелять представители преступных группировок, которые не поделили что-то между собой.

В результате стрельбы получили смертельные поражения пятеро участников вечеринки, еще семеро ранены. Проводя спецоперацию, полицейские забрали в участок двух участников инцидента, имеющих отношение к перестрелке между преступными кланами.

Чрезвычайно популярен среди молодежи сериал "Игра в кальмара", южнокорейского производства, снятый в жанре выживания с элементами приключенческого боевика и триллера. По сюжету его участники столкнувшись с финансовыми трудностями, путешествуют на остров и становятся участниками жестоких детских игр. Чтобы получить сказочный выигрыш, который составляет 45 миллионов долларов, они должны пройти 6 раундов. Или победить. Все, кто не одержал победу, уходят из жизни.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, в чем секрет небывалого успеха сериала "Игра в кальмара" . Медиа эксперт, член Совета по свободе слова при президенте Владимире Зеленском, экс замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отмечает. У "Игры в кальмара" нет откровенной любовной линии, зато очень хорошо выписаны типы героев. А то, что на них влияет, достаточно интернационально, подчеркивает медиа эксперт.

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