Варил самогон и издевался над учениками: под Черкассами родители требуют уволить директора школы

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Елизавета Черных
Родители школьников учебного заведения в селе Липянка Черкасской области крайне возмущены поведением директора. Они устроили настоящий бунт против главы школы, ведь уверены, что директор держит в страхе школьников уже более десяти лет.
ФОТО: Из открытых источников
По словам родителей учеников, руководитель школы в Липянке варит самогон, а также пасет скотину на территории учебного заведения. Интересно, что год назад директора уже увольняли, но ему удалось восстановиться на должности через суд.
Родители рассказали шокирующие факты о поведении главы учебного заведения. По их словам, он якобы издевался над детьми и жестко наказывал "виновников".
Более того, жители села уверяют, что директор Липянской школы варит самогон в стенах образовательного учреждения. Одна из учениц обнаружила самогонный аппарат в актовом зале, после чего директор написал объяснительную записку, в которой назвал самогоноварение "производственной необходимостью".
Сам руководитель учебного заведения обвиняет родителей учеников в клевете, а те, в свою очередь, намереваются забрать документы детей из школы, если директор будет продолжать возглавлять учебное заведение.
Ранее издание "Комментарии" писало о том, что в Одессе пожилой мужчина присел на скамейку, после чего потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, однако она ехала очень долго, — мужчина скончался. Полицейские на место происшествия также не прибыли.
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