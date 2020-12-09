Варил самогон и издевался над учениками: под Черкассами родители требуют уволить директора школы

Родители школьников учебного заведения в селе Липянка Черкасской области крайне возмущены поведением директора. Они устроили настоящий бунт против главы школы, ведь уверены, что директор держит в страхе школьников уже более десяти лет.

ФОТО: Из открытых источников

По словам родителей учеников, руководитель школы в Липянке варит самогон, а также пасет скотину на территории учебного заведения. Интересно, что год назад директора уже увольняли, но ему удалось восстановиться на должности через суд.

Родители рассказали шокирующие факты о поведении главы учебного заведения. По их словам, он якобы издевался над детьми и жестко наказывал "виновников".

"Мальчиков, когда нарушат правила, – он брал ключи и бил по ширинке. Чтобы ученики правильно вели себя", – рассказала жительница села Галина Вакуленко.

Более того, жители села уверяют, что директор Липянской школы варит самогон в стенах образовательного учреждения. Одна из учениц обнаружила самогонный аппарат в актовом зале, после чего директор написал объяснительную записку, в которой назвал самогоноварение "производственной необходимостью".

Сам руководитель учебного заведения обвиняет родителей учеников в клевете, а те, в свою очередь, намереваются забрать документы детей из школы, если директор будет продолжать возглавлять учебное заведение.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что в Одессе пожилой мужчина присел на скамейку, после чего потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, однако она ехала очень долго, — мужчина скончался. Полицейские на место происшествия также не прибыли.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!