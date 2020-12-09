kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18302.19

ETH/USD

565.66

LTC/USD

76.01

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Варил самогон и издевался над учениками: под Черкассами родители требуют уволить директора школы
commentss НОВОСТИ Все новости

Варил самогон и издевался над учениками: под Черкассами родители требуют уволить директора школы

Возмущенные родители намереваются забрать своих детей из учебного заведения

сегодня, 17:32
Автор:

Елизавета Черных

Родители школьников учебного заведения в селе Липянка Черкасской области крайне возмущены поведением директора. Они устроили настоящий бунт против главы школы, ведь уверены, что директор держит в страхе школьников уже более десяти лет. 

Варил самогон и издевался над учениками: под Черкассами родители требуют уволить директора школы

ФОТО: Из открытых источников

По словам родителей учеников, руководитель школы в Липянке варит самогон, а также пасет скотину на территории учебного заведения. Интересно, что год назад директора уже увольняли, но ему удалось восстановиться на должности через суд. 

Родители рассказали шокирующие факты о поведении главы учебного заведения. По их словам, он якобы издевался над детьми и жестко наказывал "виновников". 

"Мальчиков, когда нарушат правила, – он брал ключи и бил по ширинке. Чтобы ученики правильно вели себя", – рассказала жительница села Галина Вакуленко.

Более того, жители села уверяют, что директор Липянской школы варит самогон в стенах образовательного учреждения. Одна из учениц обнаружила самогонный аппарат в актовом зале, после чего директор написал объяснительную записку, в которой назвал самогоноварение "производственной необходимостью". 

Сам руководитель учебного заведения обвиняет родителей учеников в клевете, а те, в свою очередь, намереваются забрать документы детей из школы, если директор будет продолжать возглавлять учебное заведение. 

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что в Одессе пожилой мужчина присел на скамейку, после чего потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, однако она ехала очень долго, — мужчина скончался. Полицейские на место происшествия также не прибыли. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://education.24tv.ua/ru/direktor-cherkasshhine-varil-samogon-shkole-novosti-cherkassy_n1481392
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ