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Главная Новости Общество происшествия Скорая ехала около часа: в Одессе на скамейке умер мужчина
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Скорая ехала около часа: в Одессе на скамейке умер мужчина

Медиков вызывали несколько раз

сегодня, 14:53
Автор:

Елизавета Черных

В Одессе пожилой мужчина присел на скамейку, после чего потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, однако она ехала очень долго, — мужчина скончался. 

Скорая ехала около часа: в Одессе на скамейке умер мужчина

Фото: 048.ua

Очевидцы происшествия рассказывают, что заметили на одной из лавочек в парке Шевченко приличного на вид пожилого мужчину. Он лежал, не подавая признаков жизни. Неравнодушные сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, но в течении практически получаса медики не прибыли. 

Еще через 15 минут проходящая мимо одесситка смогла нащупать у мужчины пульс, а затем взяла его телефон и позвонила на последний входящий номер. Оказалось, что женщина дозвонилась сыну пожилого мужчины, который в тот момент был на работе. К месту происшествия прибыла невестка пожилого мужчины, и сразу же за ней, в общем, по истечению 45 минут, приехала карета скорой помощи. Все, что оставалось медицинским работникам — констатировать смерть. По словам одесситов, полиция к месту происшествия так и не приехала. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одной из школ Одесской области шестиклассник сломал ногу, однако, никто из учителей этого не заметил и не помог мальчику. По словам матери мальчика, он пролежал на земле продолжительное время, пока его отсутствие не заметила библиотекарь, сопровождающая детей в школьном автобусе по домам. Сотрудники вернулись и нашли мальчика на стадионе, а вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, накричали на шестиклассника и повели в неизвестном направлении. 

Мать ребенка называет действия администрации школы преступными. Она уже обратилась с заявлением в полицию и ждет, пока виновников накажут по справедливости. 






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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-odesse-muzhchina-ne-dozhdalsya-skoruyu-i-umer-na-ulice-1684231.html
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