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В зоне ООС произошло ЧП на блокпосте: есть погибший

Машина неслась в сторону боевиков

сегодня, 13:26
Автор:

Гриниченко Дима

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе произошла чрезвычайная ситуация. На блокпосте боец был вынужден открыть огонь по автомобилю, который двигался в сторону позиций боевиков, водитель погиб от полученных ранений. Об этом сообщили на официальной странице ООС.

В зоне ООС произошло ЧП на блокпосте: есть погибший

Зона ООС. Фото: Google

В сообщении пресс-службы сказано, что в 8 февраля, около полудня, к блокпосту механизированного батальона в районе села Викторовка в Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека.

Водитель не остановился и вопреки требованию военного начал увеличивать скорость. Боец сделал предупредительный выстрел в воздух, однако водитель продолжил движение в сторону позиций боевиков.

Военные открыл огонь на поражения, учитывая обстоятельства. В результате нескольких выстрелов водитель и пассажир были ранены. Медики блокпоста предоставили необходимую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в больницу.

К сожалению, водитель автомобиля умер от полученного ранения по дороге в больницу. Над происшествием работать работники военной службы правопорядка и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия с участием регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет роль США в решении конфликта на Донбассе.

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1057285234764092?__cft__[0]=AZVY8qQuuZ_dlW2d_XKxCDuCYrDiSJml_VCgiPcCpu68XF5GyeuxmY-mb1QIS2y5XEaiAuuqh7Lj1zfFVzbih5wq4LEIj8Q9Py2OMC2P9aUWAFpGejiO-lQHzfvOVI9vxR5OiwbVPmgigMtgM8LKdiL1xLE_LX6-QjhZdv_uIORyz2YxCDfrI7
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