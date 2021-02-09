В зоне ООС произошло ЧП на блокпосте: есть погибший

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе произошла чрезвычайная ситуация. На блокпосте боец был вынужден открыть огонь по автомобилю, который двигался в сторону позиций боевиков, водитель погиб от полученных ранений. Об этом сообщили на официальной странице ООС.

Зона ООС. Фото: Google

В сообщении пресс-службы сказано, что в 8 февраля, около полудня, к блокпосту механизированного батальона в районе села Викторовка в Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека.

Водитель не остановился и вопреки требованию военного начал увеличивать скорость. Боец сделал предупредительный выстрел в воздух, однако водитель продолжил движение в сторону позиций боевиков.

Военные открыл огонь на поражения, учитывая обстоятельства. В результате нескольких выстрелов водитель и пассажир были ранены. Медики блокпоста предоставили необходимую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в больницу.

К сожалению, водитель автомобиля умер от полученного ранения по дороге в больницу. Над происшествием работать работники военной службы правопорядка и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия с участием регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет роль США в решении конфликта на Донбассе.

Читайте также, какая судьба будет у заблокированных каналов Медведчука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!