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В Житомирской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку: она скончалась в карете "Скорой"

Мужчина находился нетрезвым за рулем

сегодня, 20:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В Житомирской области, в населенном пункте Городница имела место смертельная авария. Водитель скоростного авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на территории поселка на 16-летнюю местную жительницу. К сожалению, полученные травмы оказались смертельными, молодая житомирянка ушла из жизни в карете скорой помощи, когда ее везли в медицинское учреждение. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

В Житомирской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку: она скончалась в карете "Скорой"

ДТП произошло поздно вечером (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, водитель иномарки мчался по улице этого населенного пункта и на скорости сбил юную жительницу Городницы, которая двигалась ей навстречу правой стороной. Представители Скорой госпитализировали жертву ДТП в местное медицинское учреждение, но доставить ее в больницу не успели. По дороге она ушла из жизни.

Житомирские полицейские сразу установили подозреваемого в смертельном ДТП. Управлял иномаркой 38-летний житель  Городницы, работающий в местном лесничестве. Полицейские задержали его и отвезли в больницу, чтобы проверить, употреблял ли он алкоголь. К сожалению, нарушитель правил дорожного движения в нетрезвом состоянии сел за руль легковушки и лишил молодую землячку жизни. Результаты экспертизы показали, что он был хорошо под хмельком – в его крови находилось 2, 4 промилле алкоголя.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП. Авария произошла на автодороге Киев-Чоп на территории Пулинского района. Сообщается, что 30-летний водитель автобуса, следовавший из Польши в Мариуполь, совершил столкновение с автовозом.


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Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/bezpeka-na-dorozi/u-gorodniczkij-gromadi-netverezij-vodij-smertelno-travmuvav-16-richnu-divchinu/
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