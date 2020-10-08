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В Житомирской области нашли мертвыми трех военных

На данный момент полиция не может сказать, что точно произошло

сегодня, 17:43
Автор:

Владимир Лавский

В селе Новоивницкое в Житомирской области в съемной квартире обнаружили мертвыми трех военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области. 

В Житомирской области нашли мертвыми трех военных

"Установлено, что умершие – военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили", — сообщается в заявлении полиции.

Тела утром 8 октября обнаружили коллеги умерших военных. Они сразу вызвали полицию.

Отмечается, что во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве задержали убийцу гардеробщицы Верховной Рады. 

Антонину Шпир нашли мертвой в поле кукурузы в июле 2019 года. 66-летняя женщина, которая работала в парламенте, исчезла по пути домой из Киева. Гардеробщица ехала в свое село Дыминовку.

На месте преступления полицейские собрали улики и уже в лаборатории смогли извлечь ДНК предполагаемого убийцы. В частности, благодаря этому удалось выйти на подозреваемого.




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