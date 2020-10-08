В Житомирской области нашли мертвыми трех военных

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Владимир Лавский
В селе Новоивницкое в Житомирской области в съемной квартире обнаружили мертвыми трех военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.
Тела утром 8 октября обнаружили коллеги умерших военных. Они сразу вызвали полицию.
Отмечается, что во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве задержали убийцу гардеробщицы Верховной Рады.
Антонину Шпир нашли мертвой в поле кукурузы в июле 2019 года. 66-летняя женщина, которая работала в парламенте, исчезла по пути домой из Киева. Гардеробщица ехала в свое село Дыминовку.
На месте преступления полицейские собрали улики и уже в лаборатории смогли извлечь ДНК предполагаемого убийцы. В частности, благодаря этому удалось выйти на подозреваемого.
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