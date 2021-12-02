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В Житомирской области мужчина жестоко избил 7-летнюю девочку

В Житомирской области судили мужчину, который избил свою падчерицу

сегодня, 18:34
Автор:

Денис Подставной
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В Житомирской области мужчина жестоко избил малолетнюю. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Житомирской области мужчина жестоко избил 7-летнюю девочку

В Житомирской области мужчина судили злоумышленника. Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось в октябре этого года в селе Лесная Слободка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что местный житель, находясь на поле со своей 7-летней падчерицей, набросился с кулаками на неё. Правонарушителю не понравилось, что говорит девочка. 

Злоумышленник несколько раз ударил ребёнка кулаком в область лица, и один раз в ногу. В результате нападения, у пострадавшей диагностировали кровоизлияние в белковую оболочку глаза, синяки и кровоподтеки на лице. Медицинские работники отнесли полученные девочкой травмы в категорию легких телесных повреждений. 

На днях правонарушителя судили. Сам мужчина не явился на суд, однако его адвокат передал заявление от обвиняемого, в котором указывается, что тот признает свою вину. 

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за насилие. 

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 150 часов общественных работ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США женщина застраховала свою жизнь и умерла через несколько дней. В полицию обратился муж погибшей. Он заявил, что женщина позвонила ему и рассказала, что в их дом пробрался неизвестный. Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили супругу заявителя мёртвой. На теле умершей виднелось пулевое ранение в области головы. На данный момент одним из подозреваемых стал муж убитой. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что посреди одной из улиц столицы Нидерландов раздался взрыв. В результате инцидента пострадал один человек. Раненого мужчину госпитализировали медики. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/krovoizliyanie-v-glaza-i-sinyaki-na-lice-na-zhitomirschine-otchim-kulakami-izbil-7-letnyuyu-padchericu-1923373.html
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