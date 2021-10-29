В Житомирской области 15-летний мопедист попал в аварию и погиб: что известно о трагедии

В Житомирской области имела место смертельная автотроща -15-летний водитель, не рассчитал свой маневр и столкнулся с авто. Подросток во время автотрощи получил смертельную травму. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Житомирщины.

Парень на мопеде столкнулся с автомобилем Peugeot (фото – полиция Житомирской области)

Смертельный инцидент произошел на 120 км автотрассы Киев-Чоп недалеко от населенного пункта Большие Кошарищи. Юный житомирянин мчался на Hondi. По словам полицейских, он совершал разворот на автостраде и столкнулся с иномаркой. Ее управлял 31-летний житель области, двигавшийся в попутном направлении. Во время аварии подросток получил немало травм, несовместимых с жизнью и скончался тут же.

Полицейские возбудили уголовное производство и теперь осуществляют досудебное расследование. Оно квалифицируется по статье о нарушении правил безопасности движения.

Житомирские полицейские еще раз подчеркивают, что несовершеннолетние украинцы, которым еще не исполнилось 16 лет, не имеют права управлять мопедами и мотоциклами, ведь они не учились и не имеют соответствующих знаний для получения прав категории А1.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП . Инцидент произошел на автодороге Киев-Чоп на территории Пулинского района. Сообщается, что 30-летний водитель автобуса, следовавший из Польши в Мариуполь, совершил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья. После столкновения произошло возгорание автобуса, в котором находились 25 пассажиров. Все они граждане Украины. В результате происшествия погиб второй водитель автобуса, который на момент ДТП отдыхал, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Им понадобилась помощь медиков.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!