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В Житомире жители дома хотят выселить детский сад: подробности

С многоквартирного дома хотят выселить частное дошкольное детское учреждение

сегодня, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева

В областном центре Житомирской области новоселы решили выселить из своего многоквартирного дома частное дошкольное детское учреждение. Жителям досаждают крики маленьких воспитанников, а также они говорят, что им в таком саду опасно. Заведующая частного учреждения говорит, что осуществляет свою деятельность открыто. Об этом инциденте сообщает ТСН.

В Житомире жители дома хотят выселить детский сад: подробности

Жители новостройки жалуются на сад в квартире (фото из открытых источников)

Житомирские "Птенцы" находятся в одной из новых квартир на первом этаже. Однажды утром  жильцы преграждали родителей, и спрашивали их почему они выбрали это дошкольное учреждение.

Те объясняли, что здесь есть новации — финский метод воспитания. И показывали им заключенный с  "Птенцами" договор.

Одна из жительниц как раз живет над детским учреждением. Она уже устала от шума и детских криков, ведь в помещении снизу звукоизоляции нет. Так же не нравится эта частное учреждение и другим новоселам, ведь они хотели тишины и уединения.

Руководитель ОСМД Елизавета Яковлева заявила журналистам, что здесь опасно для детей. И не понимает, как должностные лица позволить здесь работать такому заведения. В частности, ступени высокие и острые, самые перила тоже не рассчитаны на малых жителей. Ребенок может упасть и травмироваться.

Руководитель "Птенцов" Юлия Орлова отметила, что ее учреждение имеет  разрешения от Госпродслужбы, от Гоструда, от пожарных.

Чиновники от местного образования вспомнили, что выдавали лицензию этому частному детскому заведению. Они говорят, что такие учреждения могут размещаться в жилых домах, закон это позволяет.

Спорную ситуацию с точки зрения закона прокомментировал защитник Богдан Кушнир. Дошкольное учреждение в жилой квартире могут запретить члены ОСМД. Но против выступают хозяева. Здесь разрешить ситуацию может только суд.

Сейчас война новоселов против своих шумных соседей продолжается. Житомиряне с жалобой идут в прокуратуру, чтобы те установили законно ли выдана лицензия "Птенцам". Его руководитель обратилась в полицию: мол, жители многоэтажки нарушают ее право развивать собственный бизнес в сфере дошкольного воспитания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП .


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/finskiy-sadok-po-zhitomirski-meshkanci-novobudovi-protestuyut-proti-zakladu-v-kvartiri-na-pershomu-poversi-1881241.html
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