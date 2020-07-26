В Зайцево после обстрела горят дома

Российские наемники на Донбассе обстреляли поселок Зайцево Донецкой области. Во время обстрела загорелось поле, затем огонь перебросился на жилые дома. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным очевидцев, горит минимум десять домов. На данный момент к тушению пожара привлечены работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженным сил Украины.

На запрос "Радио Свободы" в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что сейчас "разбираются в ситуации, и пока никаких комментариев не будет".

Как ранее сообщали "Комментарии", завтра, 27 июля, на Донбассе начинается бессрочный режим тишины, который был согласован на последней онлайн-встрече Трехсторонней контактной группы. Как заявил начальник так называемой "Народной милиции ДНР" Денис Синенков, "командование ведомства получило соответствующий приказ".

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - отметил он в беседе с журналистами.





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