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В Запорожской области водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку: подробности

Девочка умерла в карете Скорой в Запорожской области

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В Запорожском регионе произошла очередная трагедия на дороге. Местный водитель авто нанес смертельные травмы 10-летней ученице сельской школы, которая в тот момент переходила автостраду. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Запорожского региона.

В Запорожской области водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку: подробности

Девочка умерла в скорой (фото из открытых источников)

Трагедия произошла сегодня, 12 января, на территории населенного пункта Новопетровка Запорожской области неподалеку от сельского образовательного учреждения, которое находится на местной улице, что называется Центральная. 43-летний водитель автомобиля нанес смертельные повреждения школьнице, наехав на нее. Правда, последняя, по привычке, перебегала автостраду не на пешеходном переходе, а недалеко от своей школы.

Сельская девочка ушла из жизни на месте ДТП, в машине Скорой, где ей оказывали помощь медики.

Полицейские тут же обследовали водителя ВАЗа, он, как показали анализы, алкоголь не употреблял.

По результатам смертельного наезда уже возбуждено уголовное дело, которое квалифицируется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Это – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Представители следствия начали досудебное расследование, которое ставит целью установить, какими были настоящие причины и как сложились обстоятельства ДТП на автостраде, сообщает пресс-служба запорожских полицейских.

Уже ведутся поиски свидетелей, которые, возможно, видели обстоятельства смертельного наезда на школьницу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 15-летний парень насмерть сбил ребенка в Николаеве.


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Источник: http://%20https//zp.npu.gov.ua/news/novini/u-berdyanskomu-rajoni-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-u-yakomu-zaginula-10-richna-divchinka/
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