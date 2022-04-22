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В Запорожской области упал самолет АН-26: что известно

В Запорожской области произошла авиакатастрофа

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна
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22 апреля на территории Украины произошла авиакатастрофа. Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

В Запорожской области упал самолет АН-26: что известно

Фото иллюстративное / Википедия

По предварительной информации, на территории Вольнянского района в Запорожской области упал самолет АН-26. Этот самолет выполнял технический рейс. Известно о пострадавших в результате авикатастрофы. Обстоятельства аварии воздушного судна выясняются стражами порядка, на место выехали оперативные службы и "скорые".

Число пострадавших устанавливается.

По состоянию на 11:45 известно об одном погибшем и двух раненых на месте авиакатастрофы. Количество экипажа и причины падения выясняются. Предварительно, однако пока не подтверждено точно, самолет задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органы.



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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua
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