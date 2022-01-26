logo

BTC/USD

37323.19

ETH/USD

2534.64

LTC/USD

110.29

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Запорожской области ученица сломала позвоночник во дворе школы: мать обвиняет дирекцию
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожской области ученица сломала позвоночник во дворе школы: мать обвиняет дирекцию

В Мелитополе пятиклассница сломала позвоночник

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во дворе школы №15 города Мелитополь пятиклассница, спеша к началу уроков, поскользнувшись, упала и серьезно повредила позвоночник. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

В Запорожской области ученица сломала позвоночник во дворе школы: мать обвиняет дирекцию

Врач диагностировал у девушки ушиб и выписал мазь и посоветовал обратиться к хирургу (фото из открытых источников)

Этот инцидент произошел еще 14 января. Настя, спеша, чтобы не опоздать, поскользнувшись, упала на спину. Лицо у школьницы стало синим.

В то время автомобиль подвез к школе классного руководителя девочки, которая сразу повезла ее в медицинское учреждение.

После рентгена врачи диагностировали у потерпевшей ушиб, приписали мазь и дали рекомендацию обращаться к хирургам.

Уже после выходных мать увезла травмированную дочь в медицинско-диагностический центр и его специалисты после соответствующих обследований и прохождения МРТ установили правильный диагноз – компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела. Хирург сразу направил маму с потерпевшей дочерью в Запорожское областное медицинское учреждение.

Шокированной женщине порекомендовали везти дочь со сломанным позвоночником на заднем сиденье такси. Помогла последней руководительница подстанции скорой помощи, которая выделила авто для того, чтобы завезти травмированного ребенка.

Теперь мама травмированной школьницы обвиняет дирекцию школы, что та не сделало безопасным передвижение школьников во дворе учебного заведения. Ведь, рокового для нее дня, песком были посыпаны только ступеньки лестницы.

Чиновники Мелитопольского управления образования после этого трагического инцидента провели проверку. А представители городского отдела здравоохранения после этого ЧП начали выяснять факт ненадлежащего предоставления медицинской помощи.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что  полтавская школьница потеряла сознание на уроке .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria-m.tv/news/274959/v_melitopole_pyatiklassnitsa_slomala_pozvonochnik_v_shkolnom_dvore.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!