В Запорожской области ученица сломала позвоночник во дворе школы: мать обвиняет дирекцию

Во дворе школы №15 города Мелитополь пятиклассница, спеша к началу уроков, поскользнувшись, упала и серьезно повредила позвоночник. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Врач диагностировал у девушки ушиб и выписал мазь и посоветовал обратиться к хирургу (фото из открытых источников)

Этот инцидент произошел еще 14 января. Настя, спеша, чтобы не опоздать, поскользнувшись, упала на спину. Лицо у школьницы стало синим.

В то время автомобиль подвез к школе классного руководителя девочки, которая сразу повезла ее в медицинское учреждение.

После рентгена врачи диагностировали у потерпевшей ушиб, приписали мазь и дали рекомендацию обращаться к хирургам.

Уже после выходных мать увезла травмированную дочь в медицинско-диагностический центр и его специалисты после соответствующих обследований и прохождения МРТ установили правильный диагноз – компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела. Хирург сразу направил маму с потерпевшей дочерью в Запорожское областное медицинское учреждение.

Шокированной женщине порекомендовали везти дочь со сломанным позвоночником на заднем сиденье такси. Помогла последней руководительница подстанции скорой помощи, которая выделила авто для того, чтобы завезти травмированного ребенка.

Теперь мама травмированной школьницы обвиняет дирекцию школы, что та не сделало безопасным передвижение школьников во дворе учебного заведения. Ведь, рокового для нее дня, песком были посыпаны только ступеньки лестницы.

Чиновники Мелитопольского управления образования после этого трагического инцидента провели проверку. А представители городского отдела здравоохранения после этого ЧП начали выяснять факт ненадлежащего предоставления медицинской помощи.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что полтавская школьница потеряла сознание на уроке .

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