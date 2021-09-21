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Главная Новости Общество происшествия В Запорожской области мужчина подорвал свой дом: какая причина
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В Запорожской области мужчина подорвал свой дом: какая причина

Двухэтажный дом в Приморске разрушен полностью

сегодня, 15:55
Автор:

Козлова Альбіна

В Запорожской области мужчина подорвал свой дом: какая причина

Мужчина напустил газа в помещение, фото Нацполиции

В Приморске владелец частной усадьбы подорвал свое жилье. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области.

О взрыве в доме 21 сентября спасателям сообщили соседи. На место прибыли оперативные службы. Спасатели нашли владельца здания под завалами. 60-летнего мужчину достали и передали медикам, которые предоставили ему необходимую помощь.

Известно, что владелец двухэтажного дома пытался совершить самоубийство и напустил в помещение газ. Именно из-за взрыва газа разрушилось здание, такая предварительная версия у следователей. Почему мужчина решил покончить жизнь самоубийством не сообщается.

На месте происшествия обстоятельства устанавливают полицейские Бердянского районного отдела полиции вместе с экспертами-взрывотехниками и криминалистами. Место взрыва осматривают правоохранители.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статье 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Портал "Комментарии" сообщал, что в нескольких городах Афганистана прогремели взрывы. В результате инцидентов погибли по меньшей мере три человека и еще несколько десятков местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка.

Мы также сообщали, что на полонине Карпат произошла трагедия. На полонине, расположенной неподалеку от села Вороненко, что в Надвирнянском районе, группа туристов с детьми сделала привал и разожгла костер. Сообщается, что на горе находилось 10 человек с двумя детьми из Коломыйского района. Вдруг произошел взрыв.


В Запорожской области мужчина подорвал свой дом: какая причина - фото 2
В Запорожской области мужчина подорвал свой дом: какая причина - фото 3
В Запорожской области мужчина подорвал свой дом: какая причина - фото 4


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/u-primorsku-policziya-vstanovlyuje-prichini-vibuxu-dvopoverxovogo-privatnogo-budinku/?fbclid=IwAR2B9VjZKWIPz1isQpVPuW37kF5BS6RVbpXHIO4CTziEmmkwWmFQphkyJBE
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