В Запорожье жестоко избили депутата: все подробности (видео)

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Ольга Чародий
В Запорожье неизвестные напали на депутата облсовета, сломав ему нос и разорвав ухо пострадавшему. Месяц назад неизвестные уже разгромили его общественную приемную, однако тогда нападающих не нашли, сообщает "Сегодня".
Дмитрий Майстро (фото из открытых источников)
А мужчину напали, когда он подходил к офису. У подъезда к нему подскочили четверо неизвестных и начали бить. Все произошло мгновенно, люди в масках и капюшонах нанесли удары и спустя несколько секунд сбежали, оставив на земле окровавленного мужчину.
Скорая доставила травмированного в больницу. У него – сломан нос, разорвана кожа на лице, многочисленные гематомы. Пострадавший – адвокат Дмитрий Майстро, в прошлом году его избрали депутатом Запорожского областного совета. Вспоминает, что били чем-то тяжелым, хорошо, что в момент удара успел закрыть лицо руками.
Сейчас нападавших разыскивает полиция.
В результате этого парень упал на металлодетекторы, а затем на пол, а охранник стал его удерживать. Весь инцидент снимал на видео другой посетитель торгового центра. После случившегося он пытался узнать у охраны, почему они позволяют себе такое поведение и почему пропустили других посетителей без масок. Хотя ответа он так и не услышал.
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