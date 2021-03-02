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Главная Новости Общество происшествия В Запорожье жестоко избили депутата: все подробности (видео)
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В Запорожье жестоко избили депутата: все подробности (видео)

Сейчас нападавших разыскивает полиция

сегодня, 00:47
Автор:

Ольга Чародий








В Запорожье неизвестные  напали на депутата облсовета, сломав ему нос и разорвав ухо пострадавшему. Месяц назад неизвестные уже разгромили его общественную приемную, однако тогда нападающих не нашли, сообщает "Сегодня".

В Запорожье жестоко избили депутата: все подробности (видео)

Дмитрий Майстро (фото из открытых источников)

А мужчину напали, когда он подходил к офису. У подъезда к нему подскочили четверо неизвестных и начали бить. Все произошло мгновенно, люди в масках и капюшонах нанесли удары и спустя несколько секунд сбежали, оставив на земле окровавленного мужчину.

Скорая доставила травмированного в больницу. У него – сломан нос, разорвана кожа на лице, многочисленные гематомы. Пострадавший – адвокат Дмитрий Майстро, в прошлом году его избрали депутатом Запорожского областного совета. Вспоминает, что били чем-то тяжелым, хорошо, что в момент удара успел закрыть лицо руками.

Сейчас нападавших разыскивает полиция.

Напомним, в столичном торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza" разгорелся скандал из-за посетителя, который зашел в помещение без медицинской маски на лице. Вместо неё он использовал шарф. Однако такой метод "защиты" пришелся не по душе охранникам торгового центра. Изначально между парнем и охранниками произошел диалог. Но что конкретно посетитель говорил охране - практически не слышно, как и то, что они ему отвечали. В ходе разговора первой на него накинулась женщина, а уже затем и её коллега.

В результате этого парень упал на металлодетекторы, а затем на пол, а охранник  стал его удерживать. Весь инцидент снимал на видео другой посетитель торгового центра.  После случившегося он пытался узнать у охраны, почему они позволяют себе такое поведение и почему пропустили других посетителей без масок. Хотя ответа он так и не услышал.



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Источник: https://www.segodnya.ua/
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