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Главная Новости Общество происшествия В Запорожье женщина продала собственного сына для попрошайничества (Видео)
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В Запорожье женщина продала собственного сына для попрошайничества (Видео)

Своего ребенка жительница Запорожья готова была отдать за 600 гривен

сегодня, 09:50
Автор:

Кириєнко Анна

Нацполиция задержала женщину, которая продала своего малолетнего сына для попрошайничества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В Запорожье женщина продала собственного сына для попрошайничества (Видео)

В Запорожье женщина продала собственного сына для попрошайничества. Фото: gk-press.if.ua

Женщина согласилась отдать своего ребенка неизвестному "покупателю" за 600-700 гривен. За эту сумму мальчик должен был в течение дня ходить по городу и выпрашивать деньги у прохожих.

Третьего ноября правоохранители задокументировали факт получения денег в размере 600 гривен за передачу малолетнего парня неизвестному мужчине. 53-летнюю женщину задержали. Работники полиции провели обыск по месту проживания фигурантки.

Личность "покупателя" пока не установлено. Продолжается досудебное расследование.

Мальчику, которого хотели заставить попрошайничать — 12 лет.

Женщина будет отвечать по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми). Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.


Напомним, что ранее полиция сообщила о подростках, которые подожгли ровесника, чтобы снять видео для соцсетей. Процесс дети транслировали в Инстаграм. Скорая помощь доставила пострадавшего парня прямо в реанимацию. У него диагностировали серьезные ожоги, которые повредили тридцать процентов тела.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Россия нарушает права детей на Крымском полуострове. Об этом сообщила правозащитница Ирина Седова. Несмотря на карантин, РФ продолжает обучение так называемой "юнармии", которая служит полноценной подготовкой к армии и пропагандирует милитаризацию. Правозащитница заметила и случаи нарушений 29 и 38 статей Конвенции, в которых говорится о том, что ребенок должен воспитываться на принципах уважения к ООН и нормам международного гуманитарного права.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/torgivlya-lyudmi/u-zaporizhzhi-policziya-zatrimala-zhinku-yaka-viddala-sina-dlya-ekspluatacziji-u-viglyadi-zhebrakuvannya/
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