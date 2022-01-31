В Запорожье родителей школьников попросили приобрести свечи для бомбоубежища на случай агрессии России

В городе Запорожье, в общеобразовательной школе №94 дирекция попросила, чтобы родители школьников приобрели свечи, которые будут использоваться в бомбоубежище. Об этом информирует Zabor.

Родители решили купить фонари (фото из открытых источников)

Несколько странное, по мнению родителей, распоряжение приняла дирекция городской школы №94. Она дала задание родительскому комитету приобрести свечи, которые затем будут использоваться в бомбоубежище во время агрессии. Каждый школьник должен принести в школу две свечи.

Родители запорожских школьников удивлены таким указанием. Также они подвергли сомнению это решение об использовании свечей в бомбоубежище, потому что это безопасность их детей, которые будут там находиться. И их будет много, в помещении, где будут использовать свечи.

По их мнению, здесь сразу же возникает проблема пожарной безопасности. Учащиеся, их большое скопление в одном помещении и рядом с ними будут применять открытый огонь от свечей. В каких устаревших методиках дирекция школьного заведения вычитала информацию о том, что именно таким способом можно использовать свечи для нужд бомбоубежища?

Поэтому представители родительского комитета приняли решение, что свечи нужно сменить на безопасные для детей фонарики.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг. В городе Кривой Рог может созреть очередной повод для коррупционного скандала. Потому что чиновники отдела образования Саксаганского района города закупили для образовательных и дошкольных учреждений района макароны, которые стоят 72 гривны за килограмм. Важно, что еще в конце декабря в этом городе прошла процедура тендера для закупки 32 824 кг макарон для школьников и воспитанников образовательных учреждений Саксаганского района.

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