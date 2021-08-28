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Главная Новости Общество происшествия В Запорожье пьяная пассажирка "Жигулей" побила полицейского: чем закончился инцидент
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В Запорожье пьяная пассажирка "Жигулей" побила полицейского: чем закончился инцидент

Нетрезвая пассажирка нанесла полицейскому телесные повреждения

сегодня, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева

В Запорожской области, в населенном пункте Таврическое полицейские вычислили подозрительный автомобиль, который мчался, превышая скорость. И приказали ему остановиться. Но правоохранителям учинила расправу пьяная пассажирка Жигулей, зная, что за рулем сидит ее муж в состоянии алкогольного опьянения. Об этом инциденте сообщает Нацполиция края.

В Запорожье пьяная пассажирка "Жигулей" побила полицейского: чем закончился инцидент

Инцидент произошел возле Запорожья (фото из открытых источников)

Приключение имела место на праздник Независимости уже после 20:00 часов вечера.

Патрульные наблюдали сначала за авто, которое, ехало, превышая скорость, на улице населенного пункта. И остановили его для того, чтобы проверить документы водителя. Правоохранители заметили, что 33-летний водитель употреблял раньше, чем сесть за руль, алкоголь.

Составить протокол об административном правонарушении помешала агрессивная пассажирка. Она тоже была "под градусом", но внезапно начала наносить удары другому полицейскому, причиняя ему телесные повреждения.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок" — информирует о наказании агрессивной пассажирки  Национальная полиция Запорожской области.

Вместе с тем, как указано на сайте полиции, на водителя-нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) и ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следствие по данному инциденту продолжается.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Запорожье хотят ввести "день трезвости".


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-slidchim-vidkrito-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-nanesennya-tilesnix-ushkodzhen-praczivniku-policziji/
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Обсуждения

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сегодня, 21:38

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