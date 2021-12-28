В Запорожье из-за сильного снегопада отменяют и переносят авиарейсы

В городе Запорожье идет сильный снег. По этой причине городской аэродром отменяет и переносит запланированные авиарейсы. Об этом сообщает сайт запорожского аэропорта.

Город накрыл сильный снегопад (фото из открытых источников)

Именно сегодня из-за неблагоприятных погодных условий были сняты два рейса из Стамбула, которые должны были ожидаться на территории аэропорта в 8:55 и 13:45. Также были отменены три дневных рейса из аэропорта в Турцию и Египет.

Также авиарейс в египетский Шарм-эль-Шейх, вылет которого был запланирован с аэропорта в 8 утра, пройдет с немалой задержкой на 12 часов.

Важно, что Запорожский аэродром не смог принять утренний рейс авиакомпании SkyUp из Египта. Он был перенаправлен на посадку в аэропорт Харькова.

Вечерние рейсы в Запорожье из столицы пока не отменены – они находятся в расписании рейсов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожье зафиксировали рекордное количество ДТП . Автострады нашей страны по причине сильных снегопадов, и резкого похолодания превратились в ледяные. Аномальное количество автоаварий в Запорожье имело место утром. Во временной промежуток, который составляет три часа, именно с 7 до 10 здесь зарегистрировано около трех десятков ДТП. На территории города не выпало слишком много снега, ночью упало всего несколько сантиметров снежного слоя на городских улицах, в области выпало больше. Вместе с тем еще минувшей ночью и сейчас на территории области резко снизилась температура. Еще утром столбик термометра показывал 7 градусов мороза. Городские пути стали настоящими катками.

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