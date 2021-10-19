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В Запорожье девочка 11 минут реанимировала маму, у которой остановилось сердце

Девочке помогла диспетчер линии "103"

сегодня, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева

В областном центре Запорожской области 12-летняя горожанка 11 минут спасала свою маму, у которой останавливалось сердце, делая реанимационные мероприятия, пока не подъехала бригада медиков по экстренному вызову. Об этом сообщает Запорожский центр экстренной медицинской помощи и медицины.

В Запорожье девочка 11 минут реанимировала маму, у которой остановилось сердце

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали (фото из открытых источников)

Эта ситуация имела место 16 октября. В центр позвонила маленькая горожанка, которая просила медиков прибыть на место беды и спасти ее маму. Она сообщила, что 35-летняя женщина сейчас без сознания, у нее нет дыхания.

Диспетчер медицинского учреждения вызвала реанимационную бригаду, которая находилась ближе всего к потерпевшей. Сама же консультировала девочку о том, как правильно сделать важные реанимационные мероприятия, пока приедут медики. Она 11 минут по телефону предоставляла рекомендации ребенку, что сначала испугался и растерялся.

Благодаря тому, что девочка правильно выполнила указания диспетчера Центра и провела реанимационные мероприятия, согласовывая их с медиком, бригада медицинских специалистов смогла их затем продолжить и довезти пострадавшую в больницу живой. Ее сразу госпитализировали, ведь горожанка была в тяжелом состоянии. Но позже стало известно, что она ушла из жизни из-за тяжелой болезни.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что медики диагностировали клиническую смерть 14-летнего юноши в Запорожье . 14-летнему подростку, который учился в ЗОШ№15 города Запорожье, стало плохо во время урока. Он потерял сознание и перестал на все реагировать. Это уже второй такой случай, ведь в январе этого года впал в кому еще один ученик, который тоже учился в этой городской школе.


 


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Источник: https://www.facebook.com/AMBULANCEZP/posts/311304380888168
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