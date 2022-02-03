В Закарпатской области железнодорожники косили траву в снежных сугробах (ВИДЕО)

В Закарпатском регионе местным железнодорожникам дали указание зимой выкосить сорняки у железнодорожных путей. На видеоролике снято, как рабочие это делают, когда снег доходит им до колен. Видео об этом событии обнародовал в социальных сетях Евгений Черней.

Видео шокировало Сеть (фото из открытых источников)

Это зафиксировано в населенном пункте Пасека возле Мукачево. На кадрах видно, как работники в своей спецодежде косят сорняки, перемещаясь через снежные сугробы. Более того, в процессе кошения на улице шел снег.

"Довольно переживать, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят. Будьте оптимистами, как сотрудники УЗ, и готовьтесь к лету", – информирует подпись под видеороликом.

Этот видеосюжет стал поводом для смеха и возмущения у большинства пользователей социальных сетей.

"Что нового? Задачи и приказы — неадекватны, как и сами руководители", " Было бы смешно, если бы не было так грустно", " Хорошо, что бензин дешевый", " Чтобы высокий сорняк скосить и побеги деревьев, примерно толщиной до 5 мм и высотой до 1 или выше. Это мой вариант, а как на самом деле не знаю", " Ха, но се вобще!", "Разве такое возможно? А так можно было?", " Что они там курят",- пишут пользователи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе коммунальщики продезинфицировали трамвай "святой водой" . Согласно видео, которое выложили в Сеть пассажиры трамвая №22, одесские коммунальщики "очищали" вагон всего 30 секунд, хлопая руками на пол неизвестную жидкость. По словам интернет-пользователей, процесс напоминал не дезинфекцию, а "освящение" святой водой.

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