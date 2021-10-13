В Закарпатской области семья попала в смертельное ДТП: погиб 12-летний мальчик (ФОТО)

На Закарпатье, недалеко от населенного пункта Майдан "Audi A4", в которой путешествовала семья с тремя детьми, на скорости выскочила из автомобильной трассы на обочину. В результате этого вынужденного маневра погиб 12-летний подросток. Эта смертельная автоавария произошла 12 октября, поздно вечером на дороге Долина-Хуст. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Закарпатской области.

На Закарпатье в аварии погиб мальчик (фото zk.dsns.gov.ua)

По информации закарпатских спасателей, водитель скоростной иномарки прошел населенный пункт Верхний Быстрый и ехал в направлении Майдана, но допустил ошибку во время езды и взлетел на обочину.

Во время ДТП повреждения различной степени тяжести получили 2-летний и 8-летний дети, а также и сами супруги. Они все госпитализированы в местную больницу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что смертельная ДТП произошло на Закарпатье. Фура раздавила легковой автомобиль. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о смертельном дорожно-транспортном происшествие, в результате которого оборвалась жизнь пяти человек, среди них был ребенок. Трагедия случилась на дороге Мукачево-Рогатин, что на Закарпатье. По официальным данным, произошло столкновение грузовика Scania с легковым автомобилем ВАЗ-2115, которые выехал на встречную полосу дороги. От полученных травм на месте скончались четыре человека, которые ехали в легковушке, а малолетнего мальчика спасателям удалось извлечь из покореженной машины и передать в карету экстренной медицинской помощи. Однако, к сожалению, ребенок умер в реанимационном отделении больницы Мукачево.

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