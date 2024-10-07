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В Закарпатской области отменили рисковый тендер: что планировали ремонтировать на 120 млн грн

После проведения тендера на реконструкцию обнаружили серьезные нарушения

сегодня, 22:32
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Кречмаровская Наталия

В Закарпатской области детективы БЭБ обнаружили и отменили рисковый тендер. По условиям закупки планировалось провести реконструкцию образовательного учреждения на 120 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.

В Закарпатской области отменили рисковый тендер: что планировали ремонтировать на 120 млн грн

Фото БЭБ

По тендерной документации планировалось проведение реконструкции общеобразовательной школы с достройкой учебного корпуса, пищеблока, коридора и спортивного зала.

"По результатам анализа выявлено, что победитель закупки не подтвердил опыт выполнения аналогичных работ. Также установлено, что ценовое предложение рассчитано с нарушением значения среднемесячной продолжительности рабочего времени, а отпускные цены на отдельные строительные материалы значительно превышали рыночную стоимость. Кроме того, заказчик составил техническое задание по предмету закупки с нарушением законодательства о публичных закупках”, — объяснили в БЭБ выявленные нарушения при проведении тендера.

Аналитики направили рекомендательное письмо заказчику с целью предотвращения растрат бюджетных средств. В письме детективы предлагали заказчику отклонить предложение победителя.

“Рисковый тендер на реконструкцию был отменен. Благодаря этому удалось предотвратить неэффективное использование более 120 миллионов гривен бюджетных средств”, — подытожили в БЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве провели тендер на строительство сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия для школы. Стоимость тендера составила 331 млн. грн. Однако в Бюро экономической безопасности заподозрили нарушения, а в ходе расследования разоблачили определенные проблемы.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-skasuvalo-ryzykovyi-tender-na-rekonstruktsiiu-osvitnoho-zakladu-vartistiu-120-mln-hrn
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