В Закарпатской области отменили рисковый тендер: что планировали ремонтировать на 120 млн грн

В Закарпатской области детективы БЭБ обнаружили и отменили рисковый тендер. По условиям закупки планировалось провести реконструкцию образовательного учреждения на 120 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Фото БЭБ

По тендерной документации планировалось проведение реконструкции общеобразовательной школы с достройкой учебного корпуса, пищеблока, коридора и спортивного зала.

"По результатам анализа выявлено, что победитель закупки не подтвердил опыт выполнения аналогичных работ. Также установлено, что ценовое предложение рассчитано с нарушением значения среднемесячной продолжительности рабочего времени, а отпускные цены на отдельные строительные материалы значительно превышали рыночную стоимость. Кроме того, заказчик составил техническое задание по предмету закупки с нарушением законодательства о публичных закупках”, — объяснили в БЭБ выявленные нарушения при проведении тендера.

Аналитики направили рекомендательное письмо заказчику с целью предотвращения растрат бюджетных средств. В письме детективы предлагали заказчику отклонить предложение победителя.

“Рисковый тендер на реконструкцию был отменен. Благодаря этому удалось предотвратить неэффективное использование более 120 миллионов гривен бюджетных средств”, — подытожили в БЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве провели тендер на строительство сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия для школы. Стоимость тендера составила 331 млн. грн. Однако в Бюро экономической безопасности заподозрили нарушения, а в ходе расследования разоблачили определенные проблемы.



