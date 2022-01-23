В Закарпатской области лавина засыпала пятерых туристов

В Закарпатье, на склоне горы Плай в районе горной долины Боржава, сегодня 23 января, снежная лавина засыпала пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба спасателей Ивано-Франковской области.

Для помощи были привлечены 10 горных спасателей (фото: dsns.gov.ua)

По обнародованной информации, тревожный сигнал о спасении поступил после 11 часов утра спецназовцам, которые работают в аварийно-спасательном отряде и адресовался в приложение "Спасение в горах".

По информации, полученной от горных спасателей, туристическая группа возвращалась домой и спускалась с горы Плай, когда внезапно на них сошла большая снежная лавина. Сразу снегом засыпало пятерых путешественников.

Путешественники смогли откопаться самостоятельно, но один из них пострадал в результате обвала снега и нуждался в помощи медиков.

Чтобы помочь пострадавшим, были привлечены десять работников аварийно-спасательного отряда и несколько единиц техники.

Важно, что перед ухудшением погодных условий и возможной угрозе схода лавин в горах работники ГСЧС Ивано-Франковской области предупредили украинских туристов.

Ранее, по прогнозам метеорологов, спасатели разместили сообщения о том, что 23-24 января на горных перевалах и прилегающей к ним территории Ивано-Франковского, Закарпатского, Львовского регионов пройдут сильные снегопады и метели.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что чемпион мира по мотокроссу погиб в результате схода лавины в Альпах. В горах Австрии сошла снежная лавина. От стихии погибли три лыжника. Двое спортсменов травмировались. В Альпах занимались спортом 11 местных лыжников. Сообщается, что лавина настигла восемь из них, когда они поднимались на склон горы в провинции Зальцбург.

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