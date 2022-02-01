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В Южной Америке произошел мощный оползень из-за проливных дождей: многие погибли

Оползень в Кито унес жизни по меньшей мере 14 человек, 32 получили ранения

сегодня, 15:58
Автор:

Карина Ожерельева
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По меньшей мере, 14 человек погибли и еще 32 получили ранения в результате оползня на севере столицы Эквадора Кито. Такое заявление сделало во вторник, 1 февраля, управление по чрезвычайным ситуациям страны, поскольку спасатели продолжают обыск домов и улиц, покрытых грязью. Об этом сообщает Reuters.

В Южной Америке произошел мощный оползень из-за проливных дождей: многие погибли

Оползень - фото из открытых источников

Проливные дожди 31 января вечером повлекли за собой скопление воды в ущелье вблизи районов рабочего класса Ла-Гаска и Ла-Коммуна, набросив грязь и камни на жилые помещения и повлияв на обеспечение электроэнергией.

"Число погибших людей увеличивается до 14, разрушенных домов до 3 и пострадавших семей до 3", — говорится в сообщении Управления рисков и чрезвычайных ситуаций Эквадора в Twitter.

Власти сообщили, что поздно в понедельник девять человек пропали без вести и 32 получили ранения.

"Мы видели эту огромную черную реку, которая тянет за собой все, нам пришлось лезть на стены, чтобы спастись. Мы ищем пропавших", — сказала жительница Альба Котакачи, которая эвакуировала двух своих маленьких дочерей из дома.

На видео в соцсетях видно, как мутная река течет по соседским улицам, унося с собой деревья, транспортные средства, свалки и даже столбы электричества, а жители кричат о помощи.

На других снимках видно, что соседи спасают некоторых людей из течения.

В нескольких районах Эквадора прошли сильные дожди, которые привели к разливу рек и пострадали сотни домов и дорог.

Дожди в Кито в понедельник были эквивалентны 75 литрам на квадратный метр, что является самым высоким показателем почти за два десятилетия.

Как сообщали ранее "Комментарии", на юге Индии и Шри-Ланке не прекращаются сильные дожди. По информации синоптиков, в ближайшие дни ливни могут ослабеть, однако уже к этому моменту стихия унесла жизни более четырех десятков человек.


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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/landslide-quito-kills-least-14-injures-32-2022-02-01/
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