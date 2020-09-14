В Винницкой области пьяные мажоры обстреляли движущийся поезд (видео)

На сайте полиции Винницкой области появилось видео того, как двое пьяных парней на авто, с алкоголем и оружием в руках, обстреливали движущийся на них поезд. ЧП произошло на днях на железнодорожном переезде близ станции “Ржевусская” (Погребище).

В полиции говорят, что двое безработных мужчин 25-ти и 28-ми лет на своем "Хюндай Санта Фе" заехали прямо на рельсы и достали оружие. Навстречу двигался поезд, по кабине которого выпившие хулиганы и начали стрелять. К счастью, никто не пострадал, а стрелков задержала полиция. Их арестовали на два месяца и будут судить за хулиганство.



Напомним, в Днепропетровской области сегодня произошла стрельба. Как сообщили в облуправлении полиции, около 6:00 утра в Никополе неизвестный привез на авто в больницу двух человек с огнестрельными ранениями. Мужчины уже были мертвы. В полиции говорят, что они установили личности погибших и ввели спецоперацию по задержанию стрелка.

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