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В Винницкой области нашли мертвой семью с четырьмя детьми: подробности

Погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет

18 ноября 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева
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В Винницкой области, в населенном пункте Марьяновка соседи в собственном доме обнаружили погибшую семью. Вместе с родителями преждевременно ушли из жизни четверо маленьких детей, старшему из которых всего 11 лет. Об этой трагедии сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Винницкой области.

В Винницкой области нашли мертвой семью с четырьмя детьми: подробности

Гибель семьи могла привести к тлению неисправной проводки в доме (фото Национальной полиции)

Как сообщили представители полиции, в патрульную часть позвонила сельский староста населенного пункта Марьяновка и сообщила, что в собственной застройке люди нашли мертвыми целую семью своих односельчан. В частности, двух взрослых и четырех малых детей.

В середине помещения лежали умершие хозяева – 44-летний мужчина и 34-летняя женщина и их общие дети, которым было 6, 8,9 и 11 лет.

Работники винницкой полиции предварительно обнародуют версию, что  смерть целой сельской семьи могла повлечь за собой неисправная электрическая проводка, которая начала тлеть.

Правоохранители открыли уголовное производство по квалификации п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УКУ. Это – умышленное убийство с отметкой "несчастный случай" и выясняют обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Винницкой области охотник подстрелил мальчика на охоте . 31 октября медики одной из местных больниц сообщили полицейским о госпитализации 14-летнего подростка, жителя населенного пункта Малая Стратиевка, которого привезли с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки. Школьник вышел погулять с кобелем к местному озеру, которое расположено за населенным пунктом. Там в то время искал дичь местный 26-летний любитель охоты. Как установили полицейские, подросток получил ранение от рикошета заряда дроби во время выстрела.


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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-rozsliduje-obstavini-zagibeli-sim-ji-u-xmilniczkomu-rajoni?__cf_chl_rt_tk=w0.aaOwFwdNC894UamEbddeTdvkB_9RlqV.wMeuAz1E-1637272450-0-gaNycGzNCT0
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