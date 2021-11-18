В Винницкой области нашли мертвой семью с четырьмя детьми: подробности

В Винницкой области, в населенном пункте Марьяновка соседи в собственном доме обнаружили погибшую семью. Вместе с родителями преждевременно ушли из жизни четверо маленьких детей, старшему из которых всего 11 лет. Об этой трагедии сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Винницкой области.

Гибель семьи могла привести к тлению неисправной проводки в доме (фото Национальной полиции)

Как сообщили представители полиции, в патрульную часть позвонила сельский староста населенного пункта Марьяновка и сообщила, что в собственной застройке люди нашли мертвыми целую семью своих односельчан. В частности, двух взрослых и четырех малых детей.

В середине помещения лежали умершие хозяева – 44-летний мужчина и 34-летняя женщина и их общие дети, которым было 6, 8,9 и 11 лет.

Работники винницкой полиции предварительно обнародуют версию, что смерть целой сельской семьи могла повлечь за собой неисправная электрическая проводка, которая начала тлеть.

Правоохранители открыли уголовное производство по квалификации п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УКУ. Это – умышленное убийство с отметкой "несчастный случай" и выясняют обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Винницкой области охотник подстрелил мальчика на охоте . 31 октября медики одной из местных больниц сообщили полицейским о госпитализации 14-летнего подростка, жителя населенного пункта Малая Стратиевка, которого привезли с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки. Школьник вышел погулять с кобелем к местному озеру, которое расположено за населенным пунктом. Там в то время искал дичь местный 26-летний любитель охоты. Как установили полицейские, подросток получил ранение от рикошета заряда дроби во время выстрела.

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