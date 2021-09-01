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Главная Новости Общество происшествия В Виннице вспыхнула многоэтажка: адское пламя охватило квартиру на 10 этаже (ФОТО)
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В Виннице вспыхнула многоэтажка: адское пламя охватило квартиру на 10 этаже (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажки

сегодня, 15:05
Автор:

Хмільовська Інна

Во вторник, 31 августа, вечером в Виннице на улице Ватутина в одной из многоэтажек возник пожар. Загорелась кухня в трехкомнатной квартире, что на десятом этаже. На место инцидента немедленно вызвали спасателей. Десятки соседей собрались под зданием в ожиданиях, ведь в доме проживают сотни семей. Об этом стало известно из информации пресс-службы ГСЧС.

В Виннице вспыхнула многоэтажка: адское пламя охватило квартиру на 10 этаже (ФОТО)

В Виннице вспыхнула многоэтажка, фото ГСЧС

На вызов сразу направили дежурные караулы трех государственных пожарно-спасательных частей города и штаб оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит кухня в трехкомнатной квартире на 10-м этаже. Жители соседних домов вышли из подъезда до прибытия подразделений ГСЧС", — говорится в сообщении.

К счастью, пожар смогли ликвидировать. Пламенем уничтожено внутреннее убранство помещения кухни на площади 12 кв.м, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации бытовых газовых приборов.

В Виннице вспыхнула многоэтажка: адское пламя охватило квартиру на 10 этаже (ФОТО) - фото 2
В Виннице вспыхнула многоэтажка: адское пламя охватило квартиру на 10 этаже (ФОТО) - фото 3

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Как сообщал портал "Комментарии", в Милане загорелся двадцатиэтажный небоскреб. Там поживали 70 семей, квартиры которых разрушила пожар. На месте было задействовано 50 пожарных и 15 пожарных автомобилей. Огонь распространился на нижние этажи и более чем на 20 автомобилей, которые были припаркованы у здания. Пожарные тушили огонь и снаружи и изнутри здания, ведь им нужно было добраться до верхних этажей, где огонь разгорался больше и больше. Сейчас угрозы обрушения дома нет. На месте происшествия проводят анализ дыма на загрязнители и разведочные работы на этажах. Причины пожара выясняются местной полицией.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/128432.html
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