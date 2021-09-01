В Виннице вспыхнула многоэтажка: адское пламя охватило квартиру на 10 этаже (ФОТО)

BTC/USD
47571.11
ETH/USD
3541.59
LTC/USD
174.80
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
32.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Во вторник, 31 августа, вечером в Виннице на улице Ватутина в одной из многоэтажек возник пожар. Загорелась кухня в трехкомнатной квартире, что на десятом этаже. На место инцидента немедленно вызвали спасателей. Десятки соседей собрались под зданием в ожиданиях, ведь в доме проживают сотни семей. Об этом стало известно из информации пресс-службы ГСЧС.
В Виннице вспыхнула многоэтажка, фото ГСЧС
На вызов сразу направили дежурные караулы трех государственных пожарно-спасательных частей города и штаб оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.
К счастью, пожар смогли ликвидировать. Пламенем уничтожено внутреннее убранство помещения кухни на площади 12 кв.м, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации бытовых газовых приборов.
К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
Как сообщал портал "Комментарии", в Милане загорелся двадцатиэтажный небоскреб. Там поживали 70 семей, квартиры которых разрушила пожар. На месте было задействовано 50 пожарных и 15 пожарных автомобилей. Огонь распространился на нижние этажи и более чем на 20 автомобилей, которые были припаркованы у здания. Пожарные тушили огонь и снаружи и изнутри здания, ведь им нужно было добраться до верхних этажей, где огонь разгорался больше и больше. Сейчас угрозы обрушения дома нет. На месте происшествия проводят анализ дыма на загрязнители и разведочные работы на этажах. Причины пожара выясняются местной полицией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости