27-летний мужчина, ранее бывший победителем школьных олимпиад по химии, создал собственный наркобизнес, который приносил миллионные прибыли. По результатам его незаконной деятельности, "химика" приговорили к 9 годам тюрьмы, передает местное издание "Мы Винничане".

В Виннице бывший победитель олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами

В полиции Винницкой области сообщили, что мужчина организовал производство и сбыт психотропных веществ в больших объемах. Осужденный синтезировал запрещенные вещества в мощной нарколаборатории, обустроенной в частном доме.

Для ликвидации наркобизнеса правоохранители провели спецоперацию с участием бойцов спецподразделения КОРД и СБУ. В ходе обысков было изъято более 20 кг психотропов, более 100 кг прекурсоров, почти 300 кг химических реагентов, лабораторное оборудование, фасовочные материалы, наличные деньги, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Суд признал фигуранта виновным за незаконное производство и сбыт психотропов в больших размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины), хранение прекурсоров — химических веществ для изготовления наркотиков (ч. 3 ст. 311 УК), незаконное завладение оборудованием для нарколаборатории (ч. 3 ст. 313 УК) и ч. 3 ст. 313 УК. 317 УК) и назначил наказание в размере 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В марте 2025 года, когда стражи порядка "накрыли" нарколабораторию, в полиции рассказали, что фигурант снимал двухэтажный дом в частном секторе Винницы, где обустроил подпольную лабораторию. Там производили амфетамин, альфа-PVP и мефедрон. Мужчина администрировал Telegram-канал для бесконтактного сбыта, получая, по оценкам правоохранителей, около 500 тысяч гривен прибыли в месяц. По данным оперативников, распространение веществ осуществлялось как на территории Винницкой области, так и за ее пределами через закладки и почтовые отправления, с оплатой через криптовалюту и банковские карты. Правоохранители также отмечали, что ориентировочная стоимость изъятых при обыске запрещенных веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования по ценам "черного" рынка достигала 20 миллионов гривен.

Прессслужба Винницкой областной прокуратуры добавила, что прокуроры доказали в суде факт незаконного приобретения и хранения оборудования и прекурсоров, а также самостоятельного изготовления более 20 кг PVP для последующего сбыта. Эксперты подтвердили, что изъятое содержит особо опасное психотропное вещество.

Правоохранители традиционно не назвали фамилию осужденного, но по данным "Мы Винничане", речь идет о Дмитрии Польгуля. Виннитчанин был осужден Винницким городским судом 23 октября 2025 года. Дмитрий – выпускник школы № 35 (ныне Винницкий лицей № 35) и победитель школьных олимпиад по химии. После окончания школы он поступил в один из местных вузов, однако свои знания и способности решил использовать в криминальной сфере.

В суде Дмитрий полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд учел его раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и намерение быть призванным в ряды Вооруженных Сил Украины как обстоятельства, смягчающие наказание. Однако по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего имущества, включая автомобиль Toyota RAV 4, мобильные телефоны, ноутбук, наличные деньги и криптоактивы.

Изъятое лабораторное оборудование и химические вещества по решению суда подлежат уничтожению, а более 620 тысяч гривен будут взысканы с мужчины в пользу государства за проведенные экспертизы.

Осужденный будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу. В течение месяца приговор может быть оспорен в апелляционной судебной инстанции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине почти ежедневно силовые структуры сообщают о разоблачении правонарушений, связанных с наркотиками. Портал "Комментарии" направил официальный запрос в Национальную полицию Украины, чтобы выяснить, сколько преступлений в сфере обращения наркотиков было обнаружено в 2021-2025 годах.