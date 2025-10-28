logo

В Виннице бывший победитель олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами
В Виннице бывший победитель олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами

Муж признал свою вину и даже захотел пойти в ВСУ

28 октября 2025, 11:45
27-летний мужчина, ранее бывший победителем школьных олимпиад по химии, создал собственный наркобизнес, который приносил миллионные прибыли. По результатам его незаконной деятельности, "химика" приговорили к 9 годам тюрьмы, передает местное издание "Мы Винничане".

В Виннице бывший победитель олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами

В Виннице бывший победитель олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами

В полиции Винницкой области сообщили, что мужчина организовал производство и сбыт психотропных веществ в больших объемах. Осужденный синтезировал запрещенные вещества в мощной нарколаборатории, обустроенной в частном доме.

Для ликвидации наркобизнеса правоохранители провели спецоперацию с участием бойцов спецподразделения КОРД и СБУ. В ходе обысков было изъято более 20 кг психотропов, более 100 кг прекурсоров, почти 300 кг химических реагентов, лабораторное оборудование, фасовочные материалы, наличные деньги, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Суд признал фигуранта виновным за незаконное производство и сбыт психотропов в больших размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины), хранение прекурсоров — химических веществ для изготовления наркотиков (ч. 3 ст. 311 УК), незаконное завладение оборудованием для нарколаборатории (ч. 3 ст. 313 УК) и ч. 3 ст. 313 УК. 317 УК) и назначил наказание в размере 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В марте 2025 года, когда стражи порядка "накрыли" нарколабораторию, в полиции рассказали, что фигурант снимал двухэтажный дом в частном секторе Винницы, где обустроил подпольную лабораторию. Там производили амфетамин, альфа-PVP и мефедрон. Мужчина администрировал Telegram-канал для бесконтактного сбыта, получая, по оценкам правоохранителей, около 500 тысяч гривен прибыли в месяц. По данным оперативников, распространение веществ осуществлялось как на территории Винницкой области, так и за ее пределами через закладки и почтовые отправления, с оплатой через криптовалюту и банковские карты. Правоохранители также отмечали, что ориентировочная стоимость изъятых при обыске запрещенных веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования по ценам "черного" рынка достигала 20 миллионов гривен.

Прессслужба Винницкой областной прокуратуры добавила, что прокуроры доказали в суде факт незаконного приобретения и хранения оборудования и прекурсоров, а также самостоятельного изготовления более 20 кг PVP для последующего сбыта. Эксперты подтвердили, что изъятое содержит особо опасное психотропное вещество.

В Виннице бывший победитель олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами - фото 2

Правоохранители традиционно не назвали фамилию осужденного, но по данным "Мы Винничане", речь идет о Дмитрии Польгуля. Виннитчанин был осужден Винницким городским судом 23 октября 2025 года. Дмитрий – выпускник школы № 35 (ныне Винницкий лицей № 35) и победитель школьных олимпиад по химии. После окончания школы он поступил в один из местных вузов, однако свои знания и способности решил использовать в криминальной сфере.

В суде Дмитрий полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд учел его раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и намерение быть призванным в ряды Вооруженных Сил Украины как обстоятельства, смягчающие наказание. Однако по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего имущества, включая автомобиль Toyota RAV 4, мобильные телефоны, ноутбук, наличные деньги и криптоактивы.

Изъятое лабораторное оборудование и химические вещества по решению суда подлежат уничтожению, а более 620 тысяч гривен будут взысканы с мужчины в пользу государства за проведенные экспертизы.

Осужденный будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу. В течение месяца приговор может быть оспорен в апелляционной судебной инстанции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине почти ежедневно силовые структуры сообщают о разоблачении правонарушений, связанных с наркотиками. Портал "Комментарии" направил официальный запрос в Национальную полицию Украины, чтобы выяснить, сколько преступлений в сфере обращения наркотиков было обнаружено в 2021-2025 годах.



