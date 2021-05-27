logo
Русский Українська

BTC/USD

39047.44

ETH/USD

2769.34

LTC/USD

198.44

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда
commentss НОВОСТИ Все новости

В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда

СМИ сообщают, что за сбытом элитной косметики в Украине может стоять россиянин

сегодня, 18:45
Автор:

Станислав Молчанов

В издании "Подробности" сообщили о функционировании на территории Украины сети сбыта элитных косметических средств якобы от известных иностранных брендов, которые могут попадать в нашу страну путем контрабанды.

В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда

Алексей Великий. Фото из открытых источников

В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда - фото 2
В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда - фото 3
В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда - фото 4

Как сообщает "Апостроф", к этому якобы может быть причастен россиянин Алексей Великий, который в соцсетях прозвал себя "главный по красоте". По данным издания, процесс осуществляется через разветвленную систему работы аккаунтов в Инстаграм и несколько ТОВок, которые якобы могут быть зарегистрированы Великим в Украине на подставных лиц.

Эксперты оценивают объемы украинского рынка VIP-косметологических услуг в сотни миллионов гривен в год. Главные его пользователи политики, чиновники, народные депутаты, звезды шоу-бизнеса. То есть все те, кто имеет возможность за одно посещение косметологического кабинета оплатить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен.

Как пишет "Апостроф", в клиники Киева, Одессы, Днепра могли быть ввезены контрабандой косметические средства под брендами: PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4. По данным издания, фирмы Великого якобы могут продавать в Украине товары PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4 и выдавать себя в Instagram за официальных дистрибьюторов иностранных торговых марок, тогда как такой статус имеют только российские компании Великого.

В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда - фото 5
В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда - фото 6

"Подробности" сообщают, что правоохранители уже расследуют информацию и пытаются заблокировать.

В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда - фото 7

В Верховной Раде тоже не остались в стороне скандала с VIP-красотой. Народный депутат Михаил Бондарь рассказал изданию "Деловая столица", что речь не только о налоговом преступлении, но и о признаках финансирования российской агрессии нашим бомондом.

"Любое поставки на территорию Украины товаров, которые приносят прибыль российским гражданам — это финансирование агрессии. Украина уже сколько лет находится в состоянии войны, а эти позорные факты до сих пор имеют место. Я считаю, что наказывать уголовным кодексом и санкциями нужно не только политиков и топчиновникив, но и таких бизнесменов. Здесь — непаханое поле работы для СБУ", — отметил представитель ЕС.

Нардеп при этом раскритиковал украинские спецслужбы.

"Иногда у меня складывается так впечатление, что подобные бизнесмены работают, едва ли не в доле с нашими СБУшниками. А как тогда объяснить тот факт, что контрабанда существует, деньги оседают в карманах граждан РФ, Украины беднеет, и такими действиями по факту финансируется терроризм. Поэтому пусть наши силовики доводят начатое до конца, и покажут, что нельзя россиянам наживаться на украинцах", — добавил Бондарь.

В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда - фото 8

Напомним, СНБО недавно ввел санкции против ТОП-контрабандистов Украины. А трое из них указом президента был лишены украинского гражданства.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ