В Верховной Раде отреагировали на контрабандный скандал с VIP-косметикой для бомонда

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Станислав Молчанов
В издании "Подробности" сообщили о функционировании на территории Украины сети сбыта элитных косметических средств якобы от известных иностранных брендов, которые могут попадать в нашу страну путем контрабанды.
Алексей Великий. Фото из открытых источников
Как сообщает "Апостроф", к этому якобы может быть причастен россиянин Алексей Великий, который в соцсетях прозвал себя "главный по красоте". По данным издания, процесс осуществляется через разветвленную систему работы аккаунтов в Инстаграм и несколько ТОВок, которые якобы могут быть зарегистрированы Великим в Украине на подставных лиц.
Эксперты оценивают объемы украинского рынка VIP-косметологических услуг в сотни миллионов гривен в год. Главные его пользователи политики, чиновники, народные депутаты, звезды шоу-бизнеса. То есть все те, кто имеет возможность за одно посещение косметологического кабинета оплатить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен.
Как пишет "Апостроф", в клиники Киева, Одессы, Днепра могли быть ввезены контрабандой косметические средства под брендами: PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4. По данным издания, фирмы Великого якобы могут продавать в Украине товары PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4 и выдавать себя в Instagram за официальных дистрибьюторов иностранных торговых марок, тогда как такой статус имеют только российские компании Великого.
"Подробности" сообщают, что правоохранители уже расследуют информацию и пытаются заблокировать.
В Верховной Раде тоже не остались в стороне скандала с VIP-красотой. Народный депутат Михаил Бондарь рассказал изданию "Деловая столица", что речь не только о налоговом преступлении, но и о признаках финансирования российской агрессии нашим бомондом.
Нардеп при этом раскритиковал украинские спецслужбы.
Напомним, СНБО недавно ввел санкции против ТОП-контрабандистов Украины. А трое из них указом президента был лишены украинского гражданства.
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