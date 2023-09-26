В Венгрии к пяти годам приговорен украинский капитан: какая причина

Суд в Венгрии признал виновным украинского капитана круизного лайнера Юрия Чаплинского в грубой халатности, приведшей к гибели 28 человек. Гражданин Украины был приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Место аварии между катером и круизным лайнером. Фото из открытых источников

Во время ливня в 2019 году круизный лайнер Vikyn Sigyn проходил под мостом Маргит в Будапеште на реке Дунай и столкнулся с туристическим катером, на котором находились южнокорейские туристы. В результате аварии погибли 28 человек. Эта катастрофа стала самой большой на реке Дунай за последние 30 лет.

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В марте 2020 года началось судебное разбирательство дела, где венгерская прокуратура заявила, что Чаплинский во время ливня не уделял должного внимания к управлению круизного лайнера.

"Он не почувствовал присутствия катера, не подавал по радио и не посылал звуковые сигналы экстренной помощи", — сказал один из прокуроров в суде.

Юрий Чаплинский не признает свою вину, однако заявил, что глубоко жалеет из-за катастрофы. Ожидается, что украинский капитан подаст апелляцию.

"Я ни на минуту не могу избавиться от воспоминаний об этой ужасной трагедии, я не могу спать, и я думаю, что это то, с чем мне придется жить до конца своей жизни", — сказал 68-летний капитан Чаплинский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу в отношении Украины.

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