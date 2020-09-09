В Ужгороде агрессивный мужчина массово трощил авто и автобусы, прыгая по крышам

В Ужгороде сегодня средь бела дня произошел необычный акт вандализма. Мужчина, который, по предварительной информации, был под воздействием наркотиков, нападал на машины. В результате, он растрощил 10 авто и пассажирский автобус. Об этом со ссылкой на очевидцев передает Depo.Закарпаття.

Сообщается, что мужчина в неадекватном состоянии около полудня начал бить стекла автомобилей, забирался на крыши и прыгал по ним. Всего за 15 минут он растрощил 10 легковушек и автобус. Некоторые машины были припаркованы, на другие же вандал нападал прямо во время их движения по дороге.

В результате, хулигана забрала полиция. Сейчас копы проводят экспертизы и устанавливают причиненный таким поведением ущерб автовладельцам.





сообщает местное издание Напомним, в Херсонском спортивном колледже произошел несчастный случай . Какместное издание Херсонцы , один из учеников во время тренировки в тире случайно стрельнул из ружья, и пуля попала в живот другому парню.



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