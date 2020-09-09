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Главная Новости Общество происшествия В Ужгороде агрессивный мужчина массово трощил авто и автобусы, прыгая по крышам
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В Ужгороде агрессивный мужчина массово трощил авто и автобусы, прыгая по крышам

Мужчина растрощил 10 авто и пассажирский автобус

сегодня, 15:26
Автор:

Елена Волкова

В Ужгороде сегодня средь бела дня произошел необычный акт вандализма. Мужчина, который, по предварительной информации, был под воздействием наркотиков, нападал на машины. В результате, он растрощил 10 авто и пассажирский автобус.  Об этом со ссылкой на очевидцев передает Depo.Закарпаття.

В Ужгороде агрессивный мужчина массово трощил авто и автобусы, прыгая по крышам

Сообщается, что мужчина в неадекватном состоянии около полудня начал бить стекла автомобилей, забирался на крыши и прыгал по ним. Всего за 15 минут он растрощил 10 легковушек и автобус. Некоторые машины были припаркованы, на другие же вандал нападал прямо во время их движения по дороге. 

В результате, хулигана забрала полиция. Сейчас копы проводят экспертизы и устанавливают причиненный таким поведением ущерб автовладельцам.


Напомним, в Херсонском спортивном колледже произошел несчастный случай. Как сообщает местное издание Херсонцы, один из учеников во время тренировки в тире случайно стрельнул из ружья, и пуля попала в живот другому парню.


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