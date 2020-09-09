kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.09.2020

BTC/USD

10222.28

ETH/USD

346.62

LTC/USD

47.76

НБУ 09.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В колледже Херсона произошла стрельба: есть раненый
commentss НОВОСТИ Все новости

В колледже Херсона произошла стрельба: есть раненый

В винтовке одного из учеников застряла пуля, он решил достать ее, передернув затвор ружья: прогремел выстрел

сегодня, 14:33
Автор:

Елена Волкова

В Херсонском спортивном колледже произошел несчастный случай. Как сообщает местное издание Херсонцы, один из учеников во время тренировки в тире случайно стрельнул из ружья и  пуля попала в живот другому парню.

В колледже Херсона произошла стрельба: есть раненый


Сообщается, что инцидент случился с учениками 11-го класса, которые, находясь в тире колледжа, осваивали пулевую стрельбу. В винтовке одного из ребят застряла пуля, и он решил достать ее, передернув затвор ружья. Однако случайно парень нажал на спусковой крючок и выпустил пулю в живот приятеля. В результате ЧП парня увезла скорая: раненого прооперировали и его жизни ничего не угрожает. 

 

В спортивном колледже говорят, что парень, случайно ранивший человека - кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, а пострадавший - стрелок из спортивной династии. Более того, тренировал обоих опытный тренер. И хоть случившееся - роковая случайность, в колледже создали комиссию для расследования произошедшего.

Напомним, в австралийском городе Голд-Кост на защищенном пляже произошла трагедия. Акула растерзала 46-летнего бизнесмена Ника Слейтера.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!