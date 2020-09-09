В колледже Херсона произошла стрельба: есть раненый

В Херсонском спортивном колледже произошел несчастный случай. Как сообщает местное издание Херсонцы, один из учеников во время тренировки в тире случайно стрельнул из ружья и пуля попала в живот другому парню.





Сообщается, что инцидент случился с учениками 11-го класса, которые, находясь в тире колледжа, осваивали пулевую стрельбу. В винтовке одного из ребят застряла пуля, и он решил достать ее, передернув затвор ружья. Однако случайно парень нажал на спусковой крючок и выпустил пулю в живот приятеля. В результате ЧП парня увезла скорая: раненого прооперировали и его жизни ничего не угрожает.

В спортивном колледже говорят, что парень, случайно ранивший человека - кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, а пострадавший - стрелок из спортивной династии. Более того, тренировал обоих опытный тренер. И хоть случившееся - роковая случайность, в колледже создали комиссию для расследования произошедшего.

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