В УЗ отстранили топ-чиновников из-за аварии поезда "Интерсити"

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Лиза Снисар
Укрзализныця отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ под Запорожьем. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци 2 апреля.
Авария поезда "Интерсити" - фото из открытых источников
Сообщается, что от исполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровская железная дорога".
Комиссия Укрзализныци, которая проводит служебное расследование, выявила технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета. Сейчас за состоянием железнодорожных путей установили жесткий контроль.
Напомним, что 29 марта 6 из 9 вагонов поезда №732 Киев — Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В результате инцидента никто не пострадал. Во время аварии в поезде находилось 88 пассажиров.
Как ранее сообщали "Комментарии", Укрзализныця запускает прямой Интерсити в Карпаты.
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