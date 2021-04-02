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В УЗ отстранили топ-чиновников из-за аварии поезда "Интерсити"

Сейчас за состоянием железнодорожных путей установили жесткий контроль

сегодня, 13:26
Автор:

Лиза Снисар

Укрзализныця отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ под Запорожьем. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци 2 апреля.

В УЗ отстранили топ-чиновников из-за аварии поезда "Интерсити"

Авария поезда "Интерсити" - фото из открытых источников

"Укрзализныця отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых, вероятно, и привела к схождению 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев — Запорожье. Предварительные выводы служебного расследования причин аварии — грубые нарушения в содержании верхнего строения пути", — говорится в сообщении.

Сообщается, что от исполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Комиссия Укрзализныци, которая проводит служебное расследование, выявила технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета. Сейчас за состоянием железнодорожных путей установили жесткий контроль.

"Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие. Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", — говорится на сайте УЗ.

Напомним, что 29 марта 6 из 9 вагонов поезда №732 Киев — Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В результате инцидента никто не пострадал. Во время аварии в поезде находилось 88 пассажиров.

Как ранее сообщали "Комментарии", Укрзализныця запускает прямой Интерсити в Карпаты.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/539124/
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