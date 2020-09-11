В Умани в кафе отказались обслуживать хасидов – возбуждено уголовное дело

В Умани хозяин одного из кафе отказался обслуживать паломников-хасидов. На него пожаловались представители еврейской общины - сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Фото: УНИАН

"Сегодня, 11 сентября, в Уманский отдел полиции поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестный в одном из кафе города Умани разместил табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются", - говорится в сообщении.

По словам представителя еврейской общины, такая надпись демонстрирует предвзятое отношение к брацлавским хасидам.

Полиция установила, что табличку с надписью разместил у себя в кафе владелец. По итогу проведенных следственных мероприятий, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

В свою очередь, хозяин кафе пояснил, что табличку он повесил с целью предотвратить распространение COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что хасидов-паломников, устроивших дебош в Умани, депортируют из страны.

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