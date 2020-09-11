В Умани в кафе отказались обслуживать хасидов – возбуждено уголовное дело

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Дмитрий Симоненко
В Умани хозяин одного
из кафе отказался обслуживать паломников-хасидов. На него пожаловались
представители еврейской общины - сообщает пресс-служба полиции Черкасской
области.
Фото: УНИАН
"Сегодня, 11
сентября, в Уманский отдел полиции поступило сообщение от исполнительного
директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестный в одном
из кафе города Умани разместил табличку на трех разных языках с информацией,
что хасиды в этом заведении не обслуживаются", - говорится в сообщении.
По словам представителя
еврейской общины, такая надпись демонстрирует предвзятое отношение к брацлавским
хасидам.
Полиция установила,
что табличку с надписью разместил у себя в кафе владелец. По итогу проведенных
следственных мероприятий, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК
Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой,
национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим
признакам". Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до
пяти лет.
В свою очередь,
хозяин кафе пояснил, что табличку он повесил с целью предотвратить
распространение COVID-19.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что хасидов-паломников, устроивших дебош в Умани, депортируют
из страны.
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