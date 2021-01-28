logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.01.2021

BTC/USD

31904.16

ETH/USD

1338.14

LTC/USD

131.17

НБУ 28.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Умани подросток "под кайфом" на краденом авто убегал от полиции и звал маму (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Умани подросток "под кайфом" на краденом авто убегал от полиции и звал маму (видео)

17-летний иностранец без водительского удостоверения устроил погоню в стиле GTA

сегодня, 15:55
Автор:

Оленка Клочко

Происшествие произошло в Умани, когда на одном из перекрестков патрульная полиция заметила автомобиль Smart, который едва не наехал на пешеходов и всячески нарушал правила дорожного движения. Видео преследования опубликовала Национальная полиция Черкасской области.

В Умани подросток "под кайфом" на краденом авто убегал от полиции и звал маму (видео)

Угонщик просто объехал полицейских по обочине. Фото: YouTube

Полицейские отправились догонять нарушителя после того, как он отказался остановиться по их требованию и проигнорировал сирену. В течение длительного времени водитель на высокой скорости гонял по улицам города по встречной полосе и по тротуарам, чудом не вызвав многочисленные ДТП. Несколько раз он едва не сбил пешеходов. На всякий случай, водитель включил "аварийку" и пытался объезжать ямы.

Неадекватный водитель не обращал внимания на красные сигналы светофора, на полной скорости выглядывал в окно, открывал дверцу и довольно длительное время водил своих преследователей по живописным маршрутам. Когда на помощь полицейской машине, которая уже ехала с включенной сиреной за нарушителем, поспешила другая, заблокировав дорогу прямо перед беглецом, он просто объехал ее по противоположной обочине и поехал дальше.

Когда в итоге удалось задержать нарушителя, он оказал сопротивление, нецензурно обзывал полицейских, звал маму. Оказалось, что он является гражданином другой страны, водительского удостоверения не имеет и находится в состоянии наркотического опьянения. На него составили 7 административных протоколов, в том числе, за нарушение карантина.


Стоит отметить, что пешеходы — очевидцы преследования — не посчитали нужным уступить дорогу на пешеходном переходе полицейской машине, которая ехала с включенными спецсигналами.

Недавно "Комментарии" рассказывали, как часто и по каким причинам украинцы попадают в ДТП .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ch.npu.gov.ua/news/dtp-ta-bezpeka-dorozhnogo-ruxu/umanski-policzejski-sklali-sim-adminmaterialiv-na-vodiya-porushnika/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ