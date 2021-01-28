В Умани подросток "под кайфом" на краденом авто убегал от полиции и звал маму (видео)

Происшествие произошло в Умани, когда на одном из перекрестков патрульная полиция заметила автомобиль Smart, который едва не наехал на пешеходов и всячески нарушал правила дорожного движения. Видео преследования опубликовала Национальная полиция Черкасской области.

Угонщик просто объехал полицейских по обочине. Фото: YouTube

Полицейские отправились догонять нарушителя после того, как он отказался остановиться по их требованию и проигнорировал сирену. В течение длительного времени водитель на высокой скорости гонял по улицам города по встречной полосе и по тротуарам, чудом не вызвав многочисленные ДТП. Несколько раз он едва не сбил пешеходов. На всякий случай, водитель включил "аварийку" и пытался объезжать ямы.



Неадекватный водитель не обращал внимания на красные сигналы светофора, на полной скорости выглядывал в окно, открывал дверцу и довольно длительное время водил своих преследователей по живописным маршрутам. Когда на помощь полицейской машине, которая уже ехала с включенной сиреной за нарушителем, поспешила другая, заблокировав дорогу прямо перед беглецом, он просто объехал ее по противоположной обочине и поехал дальше.



Когда в итоге удалось задержать нарушителя, он оказал сопротивление, нецензурно обзывал полицейских, звал маму. Оказалось, что он является гражданином другой страны, водительского удостоверения не имеет и находится в состоянии наркотического опьянения. На него составили 7 административных протоколов, в том числе, за нарушение карантина.





Стоит отметить, что пешеходы — очевидцы преследования — не посчитали нужным уступить дорогу на пешеходном переходе полицейской машине, которая ехала с включенными спецсигналами.

Недавно "Комментарии" рассказывали, как часто и по каким причинам украинцы попадают в ДТП .



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