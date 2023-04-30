В "Укргидрометцентре" дали неутешительный прогноз погоды

В воскресенье, 30 апреля, будет незначительное похолодание, в некоторых регионах с дождями и заморозками, прогнозируют в "Укргидрометцентре".

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В южных, восточных, большинстве центральных областей ночью умеренные, в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях ночью местами сильные, днем небольшие дожди. Температура ночью — +5...+10°, днем — +10...+15°.

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На остальной территории без осадков, лишь днем в Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь. Температура ночью — +1...+6°.

"В западных областях на поверхности почвы, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0...-5°, температура днем +11...+16°", — говорится в сообщении.

В большинстве областей ожидается умеренный ветер, а вот в юго-восточной части Украины его порывы местами будут достигать 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют небольшой дождь, температура ночью — 0...-5°, днем +3...+8°.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет мощный циклон. Ситуация с погодой в ближайшее время претерпевает резкие изменения. После продолжительных теплых дней снова придут дожди, в некоторых местах пройдут грозы. 26 апреля на большей части украинской территории будет облачно с прояснениями. В западных, северных и южных регионах прогнозируются небольшие дожди, в некоторых местах с грозами. В западных и восточных регионах днем холоднее – +9+14 градусов, а в Карпатах в течение суток только +1+6. В столице прогнозируется переменная облачность. Ветер южный 7-12 м/с, ночью в Киеве осадков не прогнозируется, но днем пройдет мелкий дождь с грозой. Температура воздуха днем будет плюсовать +15+17 градусов, ночью станет холоднее – только +7+9.