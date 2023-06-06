В Укргидроэнерго рассказали, когда следует ожидать пик разлива Каховского водохранилища

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Slava Kot
Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Фото из открытых источников
Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал о ситуации с уровнем воды в Днепре, которая будет наблюдаться после повреждения дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Укргидроэнерго.
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Гендиректор Укргидроэнерго заявил, что наибольший пик разлива воды будет зафиксирован на следующие сутки после подрыва Каховской ГЭС.
Игорь Сирота также спрогнозировал следующие дни, во время которых состоится стабилизация уровня воды в Днепре ниже поврежденной дамбы Каховской ГЭС.
Напомним, что около двух ночи российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, что спровоцировало утечку значительных масс воды из Каховского водохранилища. В Зеленском заявили, что предположительно будет подтоплено около 80 населенных пунктов в Херсонской области.
Также "Комментарии" писали, что член партии Владимира Путина "Единая Россия" назвал подрыв дамбы в Украине военным преступлением .
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