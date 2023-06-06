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В Укргидроэнерго рассказали, когда следует ожидать пик разлива Каховского водохранилища

Укргидроэнерго на несколько дней спрогнозировало ситуацию с уровнем воды ниже повреждения дамбы на Каховской ГЭС.

сегодня, 19:00
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Автор:

Slava Kot

В Укргидроэнерго рассказали, когда следует ожидать пик разлива Каховского водохранилища

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Фото из открытых источников

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал о ситуации с уровнем воды в Днепре, которая будет наблюдаться после повреждения дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Укргидроэнерго.


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Гендиректор Укргидроэнерго заявил, что наибольший пик разлива воды будет зафиксирован на следующие сутки после подрыва Каховской ГЭС.

" Пик разлива воды Каховского водохранилища ожидаем до утра 7 июня ", — сказал Игорь Сирота.

Игорь Сирота также спрогнозировал следующие дни, во время которых состоится стабилизация уровня воды в Днепре ниже поврежденной дамбы Каховской ГЭС.

"Далее произойдет стабилизация уровня воды. Через 4-5 дней вода начнет спадать", — сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Напомним, что около двух ночи российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, что спровоцировало утечку значительных масс воды из Каховского водохранилища. В Зеленском заявили, что предположительно будет подтоплено около 80 населенных пунктов в Херсонской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как отреагировали мировые политики на подрыв Каховской ГЭС. Международное сообщество осуждает такую деятельность российских войск, заявляет о военном преступлении, экоциде и массовом уничтожении окружающей среды с последствиями которой предстоит жить много лет. Большинство мировых политиков призывают и дальше активнее помогать Украине и критикуют российскую агрессию.

Также "Комментарии" писали, что член партии Владимира Путина "Единая Россия" назвал подрыв дамбы в Украине военным преступлением .



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=662619119213219&set=a.630558839085914&locale=ms_MY
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