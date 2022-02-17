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В Украину идут обильные дожди: в некоторых регионах возможно затопление автодорог

ГСЧС предупреждает о подтоплении дорог в Закарпатской области

сегодня, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий и будущем штормовом предупреждении. В частности, в Закарпатской области возможна ситуация с затоплением сельскохозяйственных угодий и автострад. Об этом информируют на сайте ГСЧС.

В Украину идут обильные дожди: в некоторых регионах возможно затопление автодорог

Спасатели объявили штормовое предупреждение (фото из открытых источников)

Украинские спасатели предупреждают, что в эти дни, в частности, 17-18 февраля, продолжится повышение уровня воды в нижнем течении реки Боржава.

Поэтому не исключена возможность частичного затопления сельхозугодий местных населенных пунктов: Каменское, Заречье, Сельце, В.Комяты, М.Комяты, Боржавское, Заречье, Луково, Белки, Хмельник. Также стихия может частично подтопить автодорогу В.Комяты – Шаланки, и начальный перелив автодороги Мукачево – Рогаты в районе населенного пункта Ольховка.

Сейчас в Закарпатской области объявлен второй уровень опасности – оранжевый.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Украину накроет сильный туман. Спасатели предупредили об опасности. 17 февраля на всех территориях нашей страны возможен сильный туман. Поэтому завтрашние погодные условия оценены первым уровнем опасности. Об этом информируют в ГСЧС нашей страны. По обнародованной украинскими спасателями информации, ночью и утром 17 февраля туман, видимость составит 200 -500 метров. — І уровень опасности — "желтый". Украинские спасатели предупреждают, что такая погода, вероятно, приведет к нарушениям в движении автотранспорта на отдельных участках автотрасс и на улицах населенных пунктов.


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