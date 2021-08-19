В Украину идет шторм с градом: как изменится погода

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Лиля Воробьева
В пятницу, 20 августа в нескольких областях нашей страны ухудшится погода. Украинский гидрометцентр информирует соотечественников о сильном шторме, грозах и граде, который может выпасть в некоторых местах.
Актуальный прогноз (фото из открытых источников)
Температура в последний рабочий день недели будет умеренной, а ночью и утром — прохладной. Что интересно, на западе +23 +26 ночью +12 +14, будто сентябрьское бабье лето. А вот на востоке еще по-летнему жарко+ 27 +30, ночью +16+ 18, а в других областях+ 25+ 28, в ночное время+ 14+ 17 градусов.
В столице Украины прогноз 20 августа следующий: +25 +27 днем, ночью +14 +16, осадки завтра маловероятны. Но на пятницу 20 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидаются грозы и сильный ветер.
Подчеркнем, что из-за неблагоприятных погодных условий в стране объявлен первый уровень опасности.
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