В Украину идет шторм с градом: как изменится погода

В пятницу, 20 августа в нескольких областях нашей страны ухудшится погода. Украинский гидрометцентр информирует соотечественников о сильном шторме, грозах и граде, который может выпасть в некоторых местах.

Актуальный прогноз (фото из открытых источников)

"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", — говорят работники гидрометцентра.

Температура в последний рабочий день недели будет умеренной, а ночью и утром — прохладной. Что интересно, на западе +23 +26 ночью +12 +14, будто сентябрьское бабье лето. А вот на востоке еще по-летнему жарко+ 27 +30, ночью +16+ 18, а в других областях+ 25+ 28, в ночное время+ 14+ 17 градусов.

В столице Украины прогноз 20 августа следующий: +25 +27 днем, ночью +14 +16, осадки завтра маловероятны. Но на пятницу 20 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидаются грозы и сильный ветер.

Подчеркнем, что из-за неблагоприятных погодных условий в стране объявлен первый уровень опасности.



Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, какая погода ожидается в Украине на День Независимости . В праздничные дни в Украине ожидается переменная облачность. Прогностические модели показывают, что в Киеве 24 августа будет дождь и гроза. Наталья Диденко объяснила, что утром и ночью маловероятны какие-то осадки, а вот днем в праздничный день можно готовиться к атмосферному фронту, который и принесет в столицу кратковременные грозы. По данным синоптика, в этот же день дожди пройдут на западе и севере Украины, а вот в восточных, южных и центральных областях будет преимущественно солнечно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!