В Украине зафиксировали случай редкой смертельной лихорадки, которую переносят комары

В Полтавской области зафиксировали случай смертельной болезни - лихорадки Западного Нила. Как сообщили в Центре общественного здоровья Украины, диагноз поставили жителю Зиньковского района Полтавщины.

Медики говорят, что диагноз подтвердили с помощью теста: у больного была температура в 39 градусов, слабость, ломота в мышцах. Сейчас пациент находится в инфекционке. Отметим, что в Европе зафиксировали всего 122 случая этой лихорадки, 10 человек умерли. Известно, что лихорадку Западного Нила переносят комары и вакцины от нее не существует. Также стоит отметить, что в мире неизвестны случаи, чтобы данной болезнью заразились от человека.

Напомним, в Украине количество инфицированных коронавирусом выросло на 2411 человек. Кроме Киева в лидерах по темпам распространения коронавируса оказались Харьковская, Одесская, Тернопольская и Львовская области. С начала пандемии Covid-19 в Украине подхватили уже 140 497 человек. Это данные по состоянию на утро вторника, 8 сентября.

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