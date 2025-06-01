В Украине зафиксировали два землетрясения: где именно

Вечером 31 мая в Закарпатской области зафиксировали два землетрясения магнитудой 2 бала. Подземные толчки были незначительны и остались незаметными для населения. Об этом сообщил Главный центр специального контроля, осуществляющий мониторинг сейсмической активности в Украине.

Землетрясение в Украине

Оба толчка зарегистрированы в Раховском районе в пределах Богданской сельской общины. Первый из них произошел в 18:38:20, а второй в 20:05:44. Оба землетрясения возникли на глубине 5 км с магнитудой 2 бала. По классификации это так называемые неощутимые землетрясения. Интенсивность колебаний была слишком низкой, чтобы их могли зафиксировать люди.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Небольшие подземные толчки периодически происходят в западных регионах Украины, в частности, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Эти регионы относятся к сейсмически активной зоне, однако серьезные землетрясения здесь случаются крайне редко.

Фиксация даже слабых сейсмических колебаний является частью системного мониторинга, помогающего специалистам наблюдать за тектонической активностью и прогнозировать возможные риски. Главный центр специального контроля призывает жителей оставлять сообщения, если они все-таки что-то почувствовали. Это поможет более точно оценить параметры землетрясения и усовершенствовать систему реагирования. Оставить сообщение можно на сайте Центра по ссылке.

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