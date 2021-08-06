В Украине вспыхнул антисемитский скандал: чиновник Конча-Заспы оскорбил арендаторов

Директор базы Конча Заспа Александр Гурин, требуя от экс-первого заместителя Генпрокурора и народного депутата первого созыва Юрия Гайсинского досрочного расторжения договора аренды дома, заявил: "Мы же вас не в Бабий яр переселяем". Гайсинский впервые прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook, сообщив также о том, что могила его матери на еврейском кладбище недавно была разрушена.





"В разговоре со мной Гурин предложил мне выселиться добровольно. Я отказался, объяснив, что не нарушал требований закона и условий договора.



Гурин долго и нудно уговаривал меня выселиться. Говорил примерно так: он лично не знает оснований для выселения, но все равно договор аренды будет досрочно расторгнут и все будут выселены. Я сказал Гурину, что это большевизм, что Украина покончила с коммунистическим злом ещё в 1991 году. Однако мои аргументы не произвели впечатления.





В конце разговора я спросил у Гурина, как они собираются выселять пожилых людей, например, Звягильского Е. Л., которому уже 88 лет.





Гурин ответил: "Мы же вас не в Бабий яр переселяем"





Я онемел. Увидев моё состояние, Гурин стал говорить, что это была "шутка".





Чувствовал я себя отвратительно. Моё состояние от слов Гурина усугубилось информацией, полученной в начале мая от смотрителя еврейского кладбища в Полтаве о том, что разбит надмогильный памятник моей матери.

Больше Гурина я не видел", — сообщил Гайсинский.





Он уточнил, что арендует дачный дом на территории комплекса Конча—Заспа последние 10 лет. Все это время он оплачивал счета в 100% размере, а законных оснований для расторжения договора ему предъявлено не было.





Гайсинский отметил, что вышеприведенная история оживляет в его памяти обстоятельства сентября 1941 года.





"Одни убийцы совершали злодеяния, руководствуясь злобной нацистской идеологией, а другие — руководствуясь исключительно корыстной заинтересованностью", — написал он.





На антисемитское высказывание чиновника ГУД Гурина также отреагировала Киевская Еврейская Мессианская Община (КЕМО).





"…нетерпимость к евреям может вылиться в очень нехорошие вещи. …если человек так позволяет себя вести по отоношению к евреям – то он завтра свободно может позволить себе вести (также по отношению) и к другим этническим группам, а мы по истории знаем, к чему это приводит", — сказал координатор Международной молитвы против антисемитизма и нацизма Юрий Береза.





Напомним, в июне, журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine задал президенту Владимиру Зеленскому вопрос о том, есть ли антисемитизм проблемой в Украине. Зеленский ответил отрицательно , сказав, что "он — результат и ответ того, что в Украине нет антисемитизма".





Также напомним, что выборочное выселение арендаторов домов на территории базы Конча-Заспа началось летом этого года по решению СНБО. В список на выезд попали 20 фамилий, хотя проживают в посёлке более двухсот бывших и нынешних чиновников.





Сегодня в суды против ГУД за попытку безосновательного расторжения договоров аренды подано 8 исков.





Президент Украины Владимир Зеленский считает , что антисемитизм в Украине находится на очень низком уровне, и он — яркий тому пример. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношении к религии.

Антисемитский скандал в Украине. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!