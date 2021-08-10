logo
Русский Українська

BTC/USD

44785.30

ETH/USD

3068.58

LTC/USD

159.41

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Украине врач отказал в экстренной помощи ребенку: требовал с матери взятку
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине врач отказал в экстренной помощи ребенку: требовал с матери взятку

Врач в Киеве отказал в помощи ребенку и требовал взятку

сегодня, 20:01
Автор:

Лиля Воробьева

Чрезвычайная ситуация имела место в столице нашей страны. Работник детской больницы, который дежурил в тот августовский день, отказался принять и осмотреть 14-летнего мальчика в тяжелом состоянии, которого мама привезла для спасения в Киев из пригородной Бучи. Больного ребенка и его озабоченную маму он просто выставил за дверь. Мол, они в Киеве не живут и направления не имеют. Об этой ужасной ситуации рассказали в программе "Завтрак 1 + 1".

В Украине врач отказал в экстренной помощи ребенку: требовал с матери взятку

Врач отказывался помочь (фото из открытых источников)

В детскую поликлинику на улице Богатырской жительница  Бучи Киевской примчалась в надежде на спасение. Ее 14-летний сын заболел, не мог ничего проглотить. В городке обеспокоенная мама не нашла ни одного лора, поэтому больного ребенка с мамой направили в Киев.

Очередной лор детской поликлиники не захотел осмотреть юного пациента. Уже позже назвал таксу — 300 гривен, чтобы осмотреть мальчика.

Позже придирчивый врач все же провел прием, но это стоило его маме испорченных нервов и настроения. О таком квалифицированном "обслуживании" с требованием взятки Татьяна проинформировала МОЗ, куда позвонила на горячую линию.

По словам адвоката Лаврентия Царука, за непредоставление медицинской помощи предусмотрена уголовная ответственность. Медик обязательно должен осмотреть больного, тем более если это — экстремальный случай. Требовать за это оплату он не имеет права.

"Требование врачей оплатить средства — это нарушение уголовного закона. Есть уголовная статья. Наказание — 1700 гривен или до двух месяцев исправительных работ. Хуже будет то, что такой врач будет уволен скорее всего ", — предоставил консультацию Лаврентий Царук.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинский врач отправил пенсионерку на лечение в "ЛНР" .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/ni-napravleniya-ni-propiski-v-kieve-dezhurnyy-medik-otkazalsya-bez-deneg-okazyvat-pomosch-podrostku-1843123.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ