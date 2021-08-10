В Украине врач отказал в экстренной помощи ребенку: требовал с матери взятку

Чрезвычайная ситуация имела место в столице нашей страны. Работник детской больницы, который дежурил в тот августовский день, отказался принять и осмотреть 14-летнего мальчика в тяжелом состоянии, которого мама привезла для спасения в Киев из пригородной Бучи. Больного ребенка и его озабоченную маму он просто выставил за дверь. Мол, они в Киеве не живут и направления не имеют. Об этой ужасной ситуации рассказали в программе "Завтрак 1 + 1".

Врач отказывался помочь (фото из открытых источников)

В детскую поликлинику на улице Богатырской жительница Бучи Киевской примчалась в надежде на спасение. Ее 14-летний сын заболел, не мог ничего проглотить. В городке обеспокоенная мама не нашла ни одного лора, поэтому больного ребенка с мамой направили в Киев.

Очередной лор детской поликлиники не захотел осмотреть юного пациента. Уже позже назвал таксу — 300 гривен, чтобы осмотреть мальчика.

Позже придирчивый врач все же провел прием, но это стоило его маме испорченных нервов и настроения. О таком квалифицированном "обслуживании" с требованием взятки Татьяна проинформировала МОЗ, куда позвонила на горячую линию.

По словам адвоката Лаврентия Царука, за непредоставление медицинской помощи предусмотрена уголовная ответственность. Медик обязательно должен осмотреть больного, тем более если это — экстремальный случай. Требовать за это оплату он не имеет права.

"Требование врачей оплатить средства — это нарушение уголовного закона. Есть уголовная статья. Наказание — 1700 гривен или до двух месяцев исправительных работ. Хуже будет то, что такой врач будет уволен скорее всего ", — предоставил консультацию Лаврентий Царук.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинский врач отправил пенсионерку на лечение в "ЛНР" .

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