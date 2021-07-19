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В Украине существенно подорожает кофе: почему и сколько будут платить украинцы

Эксперты сообщают, что цены будут высокими из-за рекордной засухи в Бразилии

сегодня, 19:09
Автор:

Лиля Воробьева

В мире стремительно растут цены на кофе. Арабика за последние 3 месяца подорожала на 30%. Следовательно, в Украине цены на любимый напиток также могут существенно возрасти. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Украине существенно подорожает кофе: почему и сколько будут платить украинцы

Цены на кофе вырастут (фото из открытых источников)

Стало известно, что цены на кофе достигли рекордной отметки с 2016 года. А фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке выросли более чем 18% за последний квартал до 1,51 доллара за один фунт.

В Лондоне сорт робуста, что известный своим сильным вкусом, за последние три месяца подорожал более чем на 30%, до 1749 долларов за одну тонну.

Специалисты объясняют такое резкое подорожание засухой в Бразилии, где и растет самый популярный сорт кофе — арабика. По их информации, в стране сейчас идет одна из самых мощных засух, что зафиксирована за последнее столетие. Фермеры уже начинают подсчитывать свои колоссальные убытки, а в правительстве страны фиксируют один из крупнейших спадов производства кофе за почти 20 лет. Известно, что время от времени, урожай арабики в Бразилии изменяется от удачного к неудачному году.

Специалисты ожидали, что урожай 2021 будет слабым, ведь в 2020 году он был рекордным. Однако никто не ожидал, но не спрогнозировал такой ужасный кофейный урожай.

Производители из Минас-Жерайс, крупнейшего кофейного завода Бразилии, которые десятки лет выращивают на своих плантациях кофе, в шоке.

"Уже более 50 лет я выращиваю кофе. Раньше я никогда не видела такой сильной засухи", — рассказала Кристина Валле, которая выращивает зерна кофе уже в третьем поколении.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые выяснили, может ли кофе навредить зрению.


 


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Источник: https://www.wsj.com/articles/coffee-prices-soar-after-bad-harvests-and-insatiable-demand-11626093703
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