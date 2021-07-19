В Украине существенно подорожает кофе: почему и сколько будут платить украинцы

В мире стремительно растут цены на кофе. Арабика за последние 3 месяца подорожала на 30%. Следовательно, в Украине цены на любимый напиток также могут существенно возрасти. Об этом пишет The Wall Street Journal. Цены на кофе вырастут (фото из открытых источников) Стало известно, что цены на кофе достигли рекордной отметки с 2016 года. А фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке выросли более чем 18% за последний квартал до 1,51 доллара за один фунт. В Лондоне сорт робуста, что известный своим сильным вкусом, за последние три месяца подорожал более чем на 30%, до 1749 долларов за одну тонну.

Специалисты объясняют такое резкое подорожание засухой в Бразилии, где и растет самый популярный сорт кофе — арабика. По их информации, в стране сейчас идет одна из самых мощных засух, что зафиксирована за последнее столетие. Фермеры уже начинают подсчитывать свои колоссальные убытки, а в правительстве страны фиксируют один из крупнейших спадов производства кофе за почти 20 лет. Известно, что время от времени, урожай арабики в Бразилии изменяется от удачного к неудачному году. Специалисты ожидали, что урожай 2021 будет слабым, ведь в 2020 году он был рекордным. Однако никто не ожидал, но не спрогнозировал такой ужасный кофейный урожай. Производители из Минас-Жерайс, крупнейшего кофейного завода Бразилии, которые десятки лет выращивают на своих плантациях кофе, в шоке. "Уже более 50 лет я выращиваю кофе. Раньше я никогда не видела такой сильной засухи", — рассказала Кристина Валле, которая выращивает зерна кофе уже в третьем поколении. Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые выяснили, может ли кофе навредить зрению.



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